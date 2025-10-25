Ako u ponedeljak zamolite Svetu Petku za pomoć, narednih 7 dana morate da poštujete ove običaje – u suprotnom, molitva neće biti uslišana!

Sveta Petka, poznata i kao Sveta Paraskeva, jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnoj tradiciji, naročito među Srbima. Njena svetost, čudotvorna dela i duboka povezanost sa narodom čine je centralnom figurom duhovnog života.

Ko je bila Sveta Petka?

Sveta Petka je živela u 11. veku. Prema predanju, godine je provela u pustinji, u postu, molitvi i usamljeničkom životu. Anđeo joj se javio u snu i uputio je da se vrati u domovinu kako bi širila Hristovu veru. Zbog toga se na ikonama prikazuje u monaškoj odeći, sa krstom u ruci.

Mošti Svete Petke

Njene mošti su kroz vekove putovale – iz Carigrada u Beograd, pa nazad, a od 1641. godine nalaze se u rumunskom gradu Jaši, u crkvi Sveta Tri Jerarha. U Beogradu, na Kalemegdanu, postoji kapela posvećena Svetoj Petki, sa izvorom čudotvorne vode za koju se veruje da leči bolesti, naročito probleme sa vidom.

Običaji i verovanja

Sveta Petka se smatra zaštitnicom žena, bolesnih, gladnih i siromašnih. Na njen praznik, 27. oktobra, žene ne rade teške poslove, ne šiju i ne peru veš – sve u znak poštovanja.

Prema narodnom verovanju, ako se u ponedeljak obratite Svetoj Petki za pomoć, narednih sedam dana treba da:

- Postite

- Dolazite u crkvu

- Donosite priloge

- Molite se iskreno i sa verom

Ovaj običaj simbolizuje posvećenost i poverenje u moć svetiteljke da pomogne onima koji je prizivaju sa čistim srcem.

Zašto je Sveta Petka važna za Srbe?

Njena svetost donosi utehu, zaštitu i nadu, naročito ženama koje traže isceljenje, mir u porodici ili snagu u teškim životnim trenucima. Običaji koji je prate vekovima podsećaju vernike na moć vere, molitve i duhovne discipline.

