VEĆ PLJUŠTI I GRMI U OVIM DELOVIMA SRBIJE! Evo gde će sve biti kiše do kraja vikenda: Pojedini predeli na udaru obilnih padavina

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić, Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug AP/STA/ NEBOJŠA TEJIĆ ||

Prvi dan vikenda doneo je sunčano vreme Srbiji, ali već večeras stiže kiša i grmljavina. Donosimo prognozu za naredne dane i očekivane padavine.

Prvi dan vikenda doneo je Srbiji sunčano i toplo vreme. Jutro je bilo vrlo hladno, ponegde i maglovito, uz minimalne temperature od 1 do 7 stepeni, u Beogradu je bilo 8°C. Na Kopaoniku i u Sjenici je zabeležen mraz od 0°C. Tokom dana je bilo relativno toplo, uz temperature iznad proseka za ovo doba godine. Maksimalna temperatura dostigla je 22°C, u Beogradu 20°C.
U noći između subote i nedelje i u nedelju preko našeg područja talasaće se frontalna zona koja će Srbiji donositi kišu i pljuskove sa grmljavinom.
U nedelju ujutro obilnije padavine očekuju se na severu Srbije, a u nedelju uveče i tokom noći na jugu i jugozapadu zemlje. U većem delu Srbije palo bi do 20 litara kiše po kvadratnom metru, na jugu i jugozapadu zemlje i do 40 litara, a na Kosovu i Metohiji i više od 50 litara.

Maksimalna temperatura u nedelju biće od 13 do 17 stepeni, u Beogradu do 15.

U ponedeljak razvedravanje, samo još na jugu Srbije sa kišom, na višim planinama sa susnežicom i snegom.

Već u noći ka utorku i u utorak preko Srbije očekuje se novo prolazno naoblačenje sa kišom.

U sredu i četvrtak suvo, sunčanije i osetno toplije, maksimalna temperatura biće i preko 20 stepeni.

Sever našeg područja biće pod uticajem hladnije, a ostatak pod uticajem tople vazdušne mase sa Mediterana, a upravo će frontalna zona razdvajati ove dve vazdušne mase i duž nje će i biti najobilnijih padavina i to usled sudara tople sa juga i hladne vazdušne mase sa severa.

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

U nedelju će se preko Srbije premeštati i centar ciklona.

Istovremeno, centar glavnog ciklona i dalje će se nalaziti na severu i severozapadu Evrope, svojim centrom u blizini južnih i jugozapadnih obala Skandinavije i Danske.

Pred kraj dana došlo je do naoblačenja, a ove večeri na severu Srbije, u Beogradu, u Pomoravlju i u Beogradu pada kiša.

Delove Bačke i Srema tokom večeri zahvatili su i pljuskovi sa grmljavinom, koji su se u ovom trenutku izmestili iznad delova Banata.

U ovom času jedan grmljavinski sistem premešta se severnije od Beograda dalje na istok preko Banata i dalje ka Rumuniji.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 11 do 15 stepeni, u Novom Sadu je 16°C. Beograd meri 15, Sjenica 10, Zlatibor 8, a Kopaonik 4°C.

NOĆAS SE POMERA SAT: Spavaćemo duže, počinje zimsko računanje vremena

Autor: Marija Radić

