Kad vas zaustavi policajac više NEĆE TRAŽITI VOZAČKU, nego OVO! Još jedna novina NAJSTROŽEG zakona o saobraćaju: Odmah će videti ISTORIJU prekršaja

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja donosi najstroža pravila i kazne ikada u Srbiji, a među brojnim novinama izdvaja se digitalni vozački dosije, takozvana elektronska lična karta svakog vozača.

U njemu bi, kako objašnjavaju stručnjaci mogli da se nađu ključni podaci, od toga kada je vozač položio ispit, da li ima zdravstvena ograničenja, koliko je puta kažnjavan... Ideja je da se svaki vozač u Srbiji "digitalno pročita", a ovakav sistem delimično se primenjuje u zemljama EU i predstavlja korak ka potpunoj digitalizaciji vozačkih evidencija – što bi uskoro moglo da postane i realnost i kod nas.

Podsetimo, kako smo ranije pisali, Srbija uskoro dobija novi, stroži Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima - prvi potpuno novi zakon u odnosu na 2009. godinu, koji donosi pravila kakva do sada nisu postojala.

Nulta tolerancija na alkohol, digitalni vozački dosije, ukidanje probne vozačke, strože kazne za nevezivanje pojasa i prevoz dece - samo su deo novina koje bi mogle da se nađu u novom zakonu.

Šta je sve planirano da se uđe u Nacrt novog Zakona:

-Ukidanje probne vozačke dozvole

-Trajno oduzimanje vozila

-Automatski nadzor saobraćaja

-"Zeleni bonusi"

-Digitalni vozački dosije

-Mobilni tehnički pregledi vozila

-Nulta tolerancija na alkohol

-Povećanje visine kazni

-Zaštita ranjivih učesnika u saobraćaju

-Edukacija za mlade vozače

-Zdravstveni pregled za vozače

-Vozila sa prvenstvom prolaza

-Upotreba naprednih tehnologija u vozilima

-Pravila za autonomna vozila

-Propisi za bicikliste

-Stroža kontrola na pružnim prelazima

-Veća odgovornost za vozače kamiona i autobusa

Miljević: U Srbiji ne postoji vozački dosije u klasičnom smislu

Ministarstvo unutrašnjih poslova još uvek nije zvanično potvrdilo da će digitalni dosije biti deo novog zakona, a advokat Vladimir Miljević za "Blic" je govorio o tome šta bi digitalni vozački dosije mogao da predstavlja ukoliko to i postane. Prema njegovim rečima digitalni vozački dosije bio bi sistem koji bi objedinio sve ključne podatke o vozaču.

- Kada je reč o vozačkim dosijeima, države različito definišu stepen prikupljanja i obrade informacija koje se odnose na vozački staž, vozačku karijeru i procenu rizika učesnika u saobraćaju. U Srbiji ne postoje takozvani "vozački dosijei" u klasičnom smislu, koji bi sadržali osnovne podatke o tome da je neko položio vozački ispit, da ispunjava zdravstvene uslove i da poseduje svu neophodnu dokumentaciju potrebnu za izdavanje vozačke dozvole - objašnjava on za "Blic", i dodaje:

Kada vozač koji je optužen za vožnju pod dejstvom alkohola, na primer, sudiji su dostupne evidencije o tome kada je vozač bio osuđivan, za koji prekršaj, koliko mu je bodova izrečeno i da li mu je bila određena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Šta je prekršajna, a šta kaznena evidencija

Kako je naveo, MUP Srbije vodi odvojeno krivičnu i prekršajnu evidenciju.

- To su dve nezavisne baze podataka. Kada govorimo o "vozačkom kartonu", mislimo na evidenciju koju vodi MUP, a koja sadrži osnovne podatke potrebne za izdavanje dozvole – dokaz o položenom ispitu, uverenje o zdravstvenoj sposobnosti i druge osnovne podatke. Pored toga, postoji i izvod iz prekršajne evidencije koju vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova u oblasti bezbednosti saobraćaja, kao i kaznena evidencija, koja u najširem smislu obuhvata sva krivična dela, uključujući i ona iz oblasti javnog saobraćaja - najčešće vožnju u alkoholisanom stanju, izazivanje saobraćajne nesreće i slične slučajeve - navodi Miljević za "Blic".

Šta bi jedan vozački dosije trebalo da sadrži

Advokat je za "Blic" govorio i o tome šta bi vozački dosije, bio digitalni ili ne, trebalo da sadrži.

- Kako će digitalni vozački dosije konkretno izgledati, ostaje da se vidi u praksi i kada bude usvojen novi zakon. Vozački dosije bi, po mom mišljenju, trebalo da sadrži osnovne identifikacione podatke, podatke o eventualnim zdravstvenim ograničenjima i istoriju ranijeg ponašanja u saobraćaju, bilo da je reč o prekršajima ili krivičnim delima - kaže Miljević za "Blic"

Šta bi trebalo da postoji u vozačkom dosijeu:

-osnovne identifikacione podatke o vozaču

-podatke o eventualnim zdravstvenim ograničenjima (koja se već sada upisuju u vozačku dozvolu)

-istoriju vozača, odnosno podatke o ranijem nesavesnom



-ponašanju u saobraćaju – prekršajnu ili krivičnu osuđivanost

-podatke o vremenu kažnjavanja i vrsti prekršaja

