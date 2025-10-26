KO JE MARIJA IVANOVIĆ? Docentkinja na fakultetu, bivša reprezentativka u atletici i TRUDNICA o kojoj bruji Srbija

Dr Marija Ivanović je dokaz da žena danas može biti sve – majka, supruga, inženjerka, naučnica i inspiracija drugima.

Ova izuzetna žena, docentkinja na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ušla je u finale prestižnog izbora „Inženjerka godine 2025“, čime je još jednom potvrdila svoju stručnost, posvećenost i ugled u građevinskoj struci.

Marija je rodom sa Uba, gde i danas živi, dok profesionalnu karijeru gradi u Beogradu. Iako je naučno i profesionalno angažovana u prestonici, nikada nije zaboravila svoje korene, naglašavajući da su joj porodica, okolina i podrška sredine u kojoj je odrasla pomogli da izgradi svoj put i profesionalni i lični.

Ono što Mariju izdvaja jeste neverovatan balans između karijere i porodice. Dok čeka svoje drugo dete, ova trudnica ne odustaje od rada, usavršavanja i stvaranja prkoseći svim predrasudama da se žena mora odreći svojih ambicija kada postane majka. Naprotiv, Marija pokazuje da se upravo snagom ljubavi i istrajnosti postižu najveći rezultati.

Pre nego što je postala docentkinja i naučnica, Marija je bila atletičarka, poznata po disciplini, upornosti i odgovornosti, osobinama koje i danas krase njen pristup svakom poslu. Njena doktorska disertacija, posvećena analizi uzroka kašnjenja građevinskih projekata, nagrađena je priznanjem Privredne komore Srbije za najbolju doktorsku disertaciju u školskoj 2023/2024. godini.

U okviru projekta „Inženjerka godine“, Marija je predstavila glas savremene građevinske struke, ali i inspiraciju za mlade devojke koje sanjaju velike snove. Pokazuje da se vrhunski rezultati mogu postići uz posvećen rad, istrajnost i ono najvažnije ljubav prema pozivu.

Pogledajte intervju dr Marije Ivanović OVDE.

Priča o ženi koja ne poznaje granice, o snazi, znanju i toplini koja pokreće druge jer ako iko može da inspiriše i ohrabri to je upravo ona.

Autor: Pink.rs