FILIP IVANOVIĆ ISTOVREMENO BIO POD PRISMOTROM 'KAVČANA', ALI I POLICIJE! Odbegli 'škaljarac' našao utočište u Beogradu na vodi, pa upao u zamku!

Filip Ivanović je verovao da će biti dovoljno bezbedan u Beogradu na vodi gde je sve pokriveno kamerama i svaki objekat ima svoje fizičko obezbeđenje

Beogradska policija i dalje istražuje likvidaciju "škaljarca" Filipa Ivanovića (33) koja se dogodila u četvrtak uveče u Beogradu na vodi. Ivanović je ubijen na dečijem igralištu hicem u glavu, a zbog sumnje da je počinio zločin uhapšen je Đorđe Z. (21) samo dvestotinak metara od mesta gde je ispalio smrtonosne hice.

Ivanović je, da podsetimo, u decembru prošle pobegao iz kućnog pritvora u Beogradu nakon što je pokidao nanogicu i od tada je MUP Srbije tragao za njim. Za sve ovo vreme se verovalo da se krije u Crnoj Gori ili inostranstvu, ali je odbegli "škaljarac" odlučio da se krije praktično na najvidljivijem mestu!

Njegovo ime je odavno bilo poznato bezbednosnim strukturama, i policiji i podzemlju. Upravo zato, kako istice naš izvor, odlucio je da se "izgubi na najvidljivijem mestu".

- Zvuči paradoksalno, ali vrlo često se begunci odlučuju da se sakriju pred očima istražitelja. Ima tu i psihologije, svi veruju da begunci traže skrovište na nekim zabačenim mestima, a u stvari se nalaze među nama. Kada je reč o Ivanoviću, pretpostavljam da se u naselju, kakvo je Beograd na vodi, osećao sigurno. Sve je pod kamerama, kamere su na svakom spratu, u garažama, svaki objekat ima svoje fizičko obezbeđenje... Osim toga, naselje je veoma posećeno zato što ima mnogo ugostiteljskih objekata i poslovnog prostora, tu je i tržni centar, pa je normalno da ima mnogo posetilaca sa strane, a i sami stanari se verovatno još ne poznaju dovoljno dobro među sobom. Zato ne čudi što je izabrao centar Beograda za skrovište, u takvom okruženju neko ko se skriva čak i nije mnogo upadljiv - kaže izvor Kurira upoznat sa ovim slučajem.

Filip je u iznajmljenom stanu u Beogradu na vodi živeo sa devojkom.

- Nisu se krili, ponašali su se normalno, izlazili su u restorane i šetali po tržnom centru. Gledali su samo da budu u kvartu jer je tu sve pokriveno kamerama. Veruje se da su "kavčani" u nekom trenutku uspeli da ga lociraju upravo preko njegove devojke! Ona je, navodno, na društvenim mrežama objavljivala lokacije na kojima se nalaze, mada je pokušavala da ga zaštiti tako što mu nikada nije slikala lice, već samo ruku ili bi ga zamaglila ili stavila neki emotikon preko lica - kazao je izvor Kurira.

Koliko god Filip Ivanović verovao da je bezbedan, u četvrtak se ispostavilo da su napadači znaju gde se nalazi. Pretpostavlja se da su pre zločina izvesno vreme pratili Ivanovića, ali po svemu sudeći odbeglog Cetinjanina su pratili i pripadnici MUP Srbije!

- Nemam precizne podatke, ali činjenica da je osumnjičeni za ubistvo uhapšen svega dvestotinak metara od mesta zločina ukazuje da je Ivanović vrlo verovatno bio pod pratnjom pripadnika MUP Srbije koji su videli zločin i brzom akcijom uhapsili osumnjičenog, a ubrzo i saučesnika Marka P. (18). Znači, velika je verovatnoća da je Filip Ivanović istvoremeno bio i pod prismotrom "kavčana" i policije - kazao je izvor Kurira.

Priznao zločin

Za ubistvo Filipa Ivanovića je osumnjičen Đorđe Z. koji je kobnog 16. oktobra oko 19 sati takijem došao na adresu u Višegradskoj ulici, u stan koji je preko maloletne osobe iznajmio Marko P., a gde je Đorđa, po Markovom nalogu, sačekao drugi maloletnik i uveo ga u stan.

- Oko 23 sata Đorđe se odvezao taksijem do Hercegovačke ulice, gde se sastao sa Ivanovićem i predao mu dva kofera koja je poneo sa sobom. Kada je Ivanović uzeo kofere i krenuo da se udaljava, osumnjičeni Đorđe Z. je pucao u njega i ubio ga. Posle toga je pokušao da pobegne, ali je uhapšen nedalko od mesta zločina. Kod njega su, prilikom hapšenja, nađena dva pištolja bez vidljivih fabričkih brojeva i sa po jednim metkom u ležištu. Na saslušanju u tužilaštvu Đorđe Z. je priznao ubistvo, ali nije želeo da priča o motivima, dok je Marko P. iskoristio svoje pravo da ne iznosi odbranu - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu koje vodi istragu.

Od tri brata Ivanovića, u životu je još samo najmlađi Ilija (25) koji je pre tri godine u Španiji osuđen na višegodišnu robiju zbog šverca kokaina. Najstariji Andrija (36) ubijen je 29. septembra u mestu Ugnji kod Cetinja zajedno sa Milom Beladom, a Filip je izrešetan 16. oktobra u Beogradu.

Ilija Ivanović je presudom španskog suda 2022. osuđen na šest godina i četiri meseca zatvora zbog šverca 408 kilograma kokaina.

- Ivanović, Predrag VujoševiĆ i Božo Vukić uhapšeni su u februaru 2021. u policijskoj akciji u kojoj je zaplenjeno 408 kilograma kokaina vrednog 14,4 miliona evra, a policija je prilikom hapšenja kod trojice osumničenih našla 413.000 evra u gotovini. Pokrajinski sud u Las Palmasu saopštio je da su Ivanović i Vujošević osuđeni na po šest godina i četiri meseca zatvora, dok je Vukić dobio šest godina zatvora. Osim zatvorske kazne, osuđeni su bili obavezani da plate i novčanu kaznu u iznosu od 15 miliona evra - navodi izvor Kurira i podseća da su "škaljarci" došli na Kanarska ostrva u jesen 2020. godine s namerom da se uključe u trgovinu narkoticima.

Stanari Beograda na vodi, navikli na mir i luksuz, sada su, kako kažu, u strahu. Dodaju da je osećaj sigurnosti nestao onog trenutka kada su videli policijske trake i telo prekriveno belom čaršavom.

- Ne možemo da verujemo da se ovo desilo ovde. Mi plaćamo skupo obezbeđenje, sve je pod nadzorom, a ipak neko može da dođe i puca. To je užas - kaže jedna od stanarki.

Autor: D.Bošković