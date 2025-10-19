EVO KO JE TREĆI BRAT IVANOVIĆ I ZAŠTO JE NA ROBIJI: Jedan ubijen na Cetinju, Filip dobio metak u čelo usred Beograda na vodi

Cetinjanin Filip Ivanović (33) ubijen je u četvrtak uveče u Beogradu i to samo 20 dana posle brutalne likvidacije brata Andrije (36) na Cetinju. Prema pisanju crnogorskih medija, Andrija i Filip imaju i trećeg, najmlađeg brata Iliju (25), koji je pre tri godine osuđen u Španiji na višegodišnju robiju zbog šverca kokaina.

Poznavaoci prilika objasnili su da je Ilija Ivanović, brat Filipa Ivanovića, presudom španskog suda 2022. osuđen na šest godina i četiri meseca zatvora zbog šverca 408 kilograma kokaina.

- Ilija Ivanović, Predrag Vujošević i Božo Vukić uhapšeni su u februaru 2021. u velikoj policijskoj akciji pod nazivom "Kobi Fantom" u kojoj je zaplenjeno 408 kilograma kokaina u vrednosti od 14,4 miliona, uz 413.000 eura u gotovini. Pokrajinski sud u Las Palmasu objavio je da su Ivanović i Vujošević odlukom suda osuđeni na po šest godina i četiri meseca zatvora, dok je Blažo Vukić osuđen na šest godina zatvora. Osim zatvorske kazne, osuđeni su bili obavezani da plate i novčanu kaznu u iznosu od 15 miliona evra - navodi izvor i podseća da su škaljarci došli na Kanarska ostrva u jesen 2020. godine s namerom da se uključe u trgovinu narkoticima. Tokom istrage utvrđeno je u kojoj kući su skladištili narkotike, odnosno vredan tovar kokaina.

Robija sa šefom Pink Pantera koji je preživeo atentat

Kako sagovornik objašnjava, najmlađi Ivanović koji je, prema policijskoj evidenciji, takođe pripadnik škaljarskog klana 2022. je osuđen zajedno sa šefom kriminalne organizacije Pink panter - Predragom Vujoševićem (51) zvanim Marko Crnogorac koji je 3. avgusta ove godine preživeo atentat u Barseloni.

- Nepoznati egzekutor pucao je u grudi Vujoševiću koji je šetao psa. Preživeo je napad, nakon što je odmah hospitalizovan - navodi izvor i dodaje da je Vujošević, koji je služio kaznu sa Ilijom Ivanovićem, neposredno pre pokušaja likvidacije izašao iz zatvora.

- Zasad nije poznato da li je i Ilija Ivanović odslužio kaznu zatvora zbog droge i gde se on sada nalazi. Ono što inspektori sumnjaju jeste da je Vujošević verovatno ranjen u nastavku rata kotorskih klanova koji traje više od decenije.

Likvidacija "kavčanina" pokrenula krvavi niz

Samo dve nedelje pre napada na Vujoševića, tačnije 15. jula, u Barseloni je likvidiran Cetinjanin Filip Knežević (36) koji je, prema navodima optužnice, jedan od direktnih egzekutora škaljaraca Alana Kožara i Damira Hadžića na ostrvu Krf 23. jula 2020. godine. Knežević je bio istaknuti član "kavčana" i nakon njegove egzekucije usledio je novi talas krvoprolića u ratu klanova.

Filip Ivanović, podsetimo, ubijen je hicem u čelo 16. oktobra oko 23 sata u Hercegovačkoj ulici, u luksuznom kompleksu Beograd na vodi. Brzom i efikasnom akcijom policije nakon brutalne egzekucije uhapšen je osumnjičeni Đorđe Z. (21) kod kog su nađena i dva pištolja. On je na saslušanju priznao da je ubio Filipa Ivanovića.

Filipov brat Andrija Ivanović je 29. septembra namamljen i brutalno ubijen sa Milom Beladom u kolima u mestu Ugnji kod Cetinja. Za njihovo ubistvo uhapšen je samo jedan osumnjičeni koji se tereti da je učestvovao u zločinu, ali crnogorski istražitelji zasad nisu otkrili koja je bila njegova uloga u dvostrukoj likvidaciji.

Autor: Iva Besarabić