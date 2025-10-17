UBIJENOM ŠKALJARCU U BEOGRADU PRE SAMO 20 DANA LIKVIDIRAN BRAT: Živeo u ilegali pod lažnim imenom, pokidao nanogicu i iz bekstva dao čitulju

Filip Ivanović (33) koji je kasno sinoć ubijen u Hercegovačkoj ulici pre manje od mesec dana dao je čitulju rođenom bratu Andriji Ivanoviću (36) koji je brutalno ubijen na Cetinju 29. septembra ove godine! Kako je Kurir pisao, Đođe Z. (21) koji je uhapšen odmah nakon zločina navodno je Ivanoviću ispalio jedan hitac u čelo.

Filip Ivanović je, inače, od decembra prošle godine bio u bekstvu i za njim je bila raspisana Interpolova poternica, pošto je tokom kućnog pritvora u kom je bio zbog sumnje da je pomagao u ubistvu Bojana Mirkovića u novobeogradskom naselju Belvil u novembru 2020, pokidao nanogicu i pobegao.

Inače, braća Ivanović koja su ubijena u razmaku manjem od mesec dana, navodno su bila bliska škaljarskom klanu.

- Brate, Ašo, bezgrešna i plemenita dušo... Suvišne su reči, gorski vuče moj... Neka ti anđeli obasjaju nebeske staze da i njima koračaš ponosno i hrabro, kao po zemlji. Putuj mi spokojno, najbolji moj... Volim te beskrajno, tvoj brat Filip - piše u čitulji koja je osvanula u crnogorskim novinama posle ubistva.

Policija je, podsetimo, kod ubijenog Filipa Ivanovića pronašla falsifikovani slovenački pasoš. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu, policija je odredila zadržavanje jednom muškarcu dok je, kako je saopšteno, uhapšen još jedan nad kojim je operativna obrada u toku.

Njegov stariji brat, podsetimo, ubijen je sa Stefanom Milom Beladom. Crnogorski mediji objavili su da su njih dvojica najverovatnije namamljena u mesto u blizini Cetinja, a potom ubijena iz zasede. Tela su pronađena u automobilu, a istražitelji su utvrdili da je u njih pucano iz dve vrste oružja.

Nekoliko sati nakon što su pronađena tela, na teritoriji Budve pronađen je zapaljen motocikl, za koji se sumnja da je iskorišćen za bekstvo.

Crnogorski istražitelji utvrdili su da su Belada i Ivanović žrtve mafijaškog obračuna dva kotorska klana. S obzirom na to da su u bezbednosnim službama označeni kao pripadnici škaljarskog klana, policija je uvjerena da je nalog za njihovu likvidaciju stigao iz redova kavačke kriminalne organizacije.

Ranije je saopšteno da su Beladu, nakon 7. septembra kada je ranjena njegova saputnica na motociklu – Tamara S. (24), operativci upozorili da mu je život u opasnosti. Napad u kojem je povređena devojka, a za koji se sada sa sigurnošću tvrdi da je usmeren ka Beladi, dogodio se na magistralnom putu Budva - Cetinje, u mestu Brajići.

U vreme kada mu je brat ubijen, Filip Ivanović je bio u bekstvu, pošto je sud za njim raspisao poternicu. Pretilo mu je osam godima robije, jer se teretio da je kao saizvršilac učestsvovao u ubistvu Bojana Mirkovića. Tokom iznošenja odbrane pred sudom, tvrdio je da nije kriv i da nema nikakve veze sa ubistvom u Belvilu.

U kućnom pritvoru je bio od 21. februara 2023., pošto mu je Apelacioni sud u Beogradu klasičan pritvor zamenio kućnim s nanogicom, iz kog je pobegao i o njemu se do sinoć ništa nije znalo.

