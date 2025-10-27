AKTUELNO

BIĆE I SUNCA, ALI... Jutro hladno i oblačno, u toku dana razvedravanje, pa NOVA PROMENA

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/ana paunković ||

U Srbiji u ponedeljak ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom, a tokom dana suvo uz kratkotrajno razvedravanje, pa se u većini mesta očekuju i duži sunčani intervali, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, ujutro severni i severozapadni koji će na istoku biti i povremeno jak, a tokom dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac.

Jutarnja temperatura će se kretati od šest do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

Krajem dana na severu očekuje se novo naoblačenje sa kišom, koje će se tokom noći proširiti i na veći deo zapadne i centralne Srbije.

U Beogradu u ponedeljak ujutru oblačno i suvo, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Vetar će biti slab i umeren, ujutro severozapadni, a od sredine dana južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura biće oko osam stepeni, a najviša dnevna oko 14 stepeni, dok se tokom noći očekuje novo naoblačenje sa kišom.

Autor: S.M.

