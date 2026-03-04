AKTUELNO

Društvo

Oglasio se RHMZ: Promena vremena stiže već sutra

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Sava Radovanović, Tanjug/Tanja Drobnjak ||

U Srbiji će u četvrtak, 5. marta u toku prepodneva biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, dok se sredinom dana i posle podne iočekuje prestanak padavina i razvedravanje, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a temperature će se kretati u rasponu od tri do 18 stepeni.

U Beogradu će jutro biti sa slabom kišom, nakon čega se očekuje prestanak padavina i razvedravanje, a najviša dnevna temperatura biće oko 17 stepeni.

Narednih nedelju dana zadržaće se toplo vreme sa temperaturama u većini mesta od 14 do 18 stepeni.

pročitajte još

Evo kako paliti sveće na groblju i šta nikako ne ostavljati za sobom: Veoma je važno ispoštovati ova pravila

Autor: Marija Radić

#Kiša

#Padavine

#Vreme

#Vremenska prognoza

#promena

POVEZANE VESTI

Društvo

U SRBIJI DANAS PRAVI JESENJI DAN: Očekuje se smena kiše i sunčanih intervala

Društvo

NAKON KIŠNOG JUTRA, STIŽE NAM RAZVEDRAVANJE! Temperature do 23 stepena

Društvo

Stiže nova nagla promena vremena - RHMZ objavio upozorenje: Temperatura u konstantnom dizbalansu, a evo kada se očekuje prodor olujne mase

Društvo

U BEOGRADU PADA SNEG! TEMPERATURA PALA ZA 15 STEPENI, RHMZ UPALIO ALARME!

Društvo

DVA DELA SRBIJE DANAS NA UDARU PADAVINA! RHMZ izdao upozorenje: Na Dunavu narednih dana vodostaji u većem porastu, upaljen meteo alarm

Društvo

U Srbiji se očekuje veća količina snega! RHMZ se oglasio rano jutros: Na udaru će biti OVI DELOVI ZEMLJE