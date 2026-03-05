AKTUELNO

STIŽE VREMENSKI ROLERKOSTER! Danas oblačno sa kišom, temperatura od 3 do 18 stepeni!

U Srbiji će u toku prepodneva biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, dok se sredinom dana i posle podne očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Temperature od 3 do 18 stepeni.

Vreme danas će biti oblačno, a duvaće slab i umeren, severozapadni vetar.

Temperature će se kretati u rasponu od tri do 18 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Beogradu će jutro biti sa slabom kišom, nakon čega se očekuje prestanak padavina i razvedravanje, a najviša dnevna temperatura biće oko 17 stepeni.

Narednih nedelju dana zadržaće se toplo vreme sa temperaturama u većini mesta od 14 do 18 stepeni.

