PRECIZNE INFORMACIJE O STANJU NA PUTEVIMA: Na granicama kamioni čekaju i po nekoliko sati

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju najviše četiri sata i to na Batrovcima.

Na graničnom prelazu Šid teretna vozila za izlaz čekaju tri sata, a na Kelebiji sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Danas vozače očekuju prijatne temperature i prestanak padavina, pa će vožnja biti znatno prijatnija, navode iz AMSS-a.

Kako nam se bliži period sve hladnijeg vremena, vozači treba da obrate

pažnju na stanje svog vozila i prateće opreme, a među osnovnim pripremama za zimu je redovna zamena letnjih guma zimskim, ukazuju iz ovog saveza.

Sezona radova je u toku i to na brojnim deonicama može na kratko usporiti vožnju, a na pojedinim se koriste i obilazni putevi jer je saobraćaj

potpuno obustavljen, dodaje se u izveštaju.

Autor: S.M.