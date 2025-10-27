AKTUELNO

Društvo

PRECIZNE INFORMACIJE O STANJU NA PUTEVIMA: Na granicama kamioni čekaju i po nekoliko sati

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju najviše četiri sata i to na Batrovcima.

Na graničnom prelazu Šid teretna vozila za izlaz čekaju tri sata, a na Kelebiji sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Danas vozače očekuju prijatne temperature i prestanak padavina, pa će vožnja biti znatno prijatnija, navode iz AMSS-a.

Kako nam se bliži period sve hladnijeg vremena, vozači treba da obrate

pažnju na stanje svog vozila i prateće opreme, a među osnovnim pripremama za zimu je redovna zamena letnjih guma zimskim, ukazuju iz ovog saveza.

Sezona radova je u toku i to na brojnim deonicama može na kratko usporiti vožnju, a na pojedinim se koriste i obilazni putevi jer je saobraćaj

potpuno obustavljen, dodaje se u izveštaju.

Autor: S.M.

#KAMIONI

#Stanje na putevima

#graniced

#gužva

#čekanje

POVEZANE VESTI

Društvo

Kamioni na izlazu iz Srbije čekaju i po nekoliko sati, najgora situacija je na OVOM PRELAZU

Društvo

AMSS: Na izlazu iz Srbije, na Batrovcima, teretna vozila čekaju 3 sata

Društvo

Vozite oprezno! Povremena kiša može stvarati probleme u saobraćaju

Društvo

Ponovo gužve na granicama: Najgora situacija za putnička vozila je na OVOM PRELAZU

Društvo

Za putnička vozila nema zadržavanja na granicama, ali kamioni na pojedinim prelazima čekaju i do 6 SATI

Društvo

Najnovije informacije o stanju na graničnim prelazima: Čeka se i po 4 SATA