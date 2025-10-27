Sve u samo tri dana! KIŠA, SNEG, MINUS DVA, PA PLUS 23 I 'ZLATNA JESEN'

Danas će maksimalna dnevna temperatura u Srbiji da bude do 16 stepeni, ali ćemo kasno večeras i tokom noći imati novu turu pljuskova, na planinama i sneg.

Jutra će biti jako hladna, temperatura pada čak i na minus 2, a onda od srede počinje takozvana zlatna jesen i temperature rastu do čak 23 stepena Celzijusovih! Sve to u poslednjoj nedelji oktobra, a slično se nastavlja i u novembru!

Prognoza RHMZ za danas

Tokom većeg dela dana suvo uz kratkotrajno razvedravanje, pa se u većini mesta očekuju i sunčani intervali, najnovija je vremenska prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, pre podne severni i severozapadni, od sredine dana u slablјenju i skretanju na južni i jugoistočni pravac.

Najviša dnevna temperatura danas od 12 do 16 stepeni Celzijusovih.

Večeras kiša, na planinama pred jutro sneg

Krajem dana na severu Srbije novo naoblačenje sa kišom koje će se tokom noći proširiti i na veći deo zapadne i centralne Srbije. Na visokim planinama pred jutro sneg.

Prognoza RHMZ za utorak

U utorak (28.10.) i dalјe prohladno uz umeren, a u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak severozapadni vetar.

Kiša se očekuje još ujutro i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, a na visokim planinama padaće sneg.

Tokom dana u svim krajevima suvo uz razvedravanje.

Krajem dana severozapadni vetar u slablјenju i skretanju na južni. Najniža temperatura od 4 do 8 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni.

Prognoza RHMZ za sredu i naredne dane

Sredinom sedmice jutra će biti hladna, u sredu (29.10.) na jugozapadu, jugu i istoku Srbije lokalno sa slabim mrazem na 2 m visine (od -2 do 0 °S), dok se u četvrtak (30.10.) očekuje samo slab prizemni mraz.

Meteoalarm za sredu: Ekstremno hladno u 4 regiona Srbije

Međutim, žuti meteoalarm (vreme može da bude opasno) zbog niskih temperatura, RHMZ je upalio za četiri dela Srbije u sredu: istočnu, jugoistočnu i jugozapadnu Srbiju i Kosovo i Metohiju.

Kako se navodi na sajtu RHMZ ovaj alarm znači da - minimalna temperatura manja od 0 stepeni, a na područjima iznad 1.000 metara nadmorske visine manja od -5 stepeni Celzijusovih:

Prognozirana minimalna temperatura vazduha nije neuobičajena, ali preduzmite neophodne mere zaštite za aktivnosti na otvorenom prostoru.

Posebno su opasna jezera hladnog vazduha i duža zadržavanja u njima.

Problemi u snabdevanju toplotne i električne energije.

Rizik od zaleđivanja česmi i instalacija za vodu.

Nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, ljude pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate.

A od srede "zlatna jesen" i porast temperatura

Dnevne temperature, počev od srede (29.10.) u osetnom porastu, u većini mesta od 18 do 23 stepena.

"Nakon poslednjih dana oktobra, produžetak poznog Miholјskog leta ("zlatne jeseni") očekuje se i u prvoj dekadi novembra sa sličnim temperaturama. U većini dana se prognozira malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim periodima tokom dana, dok će pojava kratkotrajne kiše biti veoma retka (krajnje izolovana)", navodi se najnovijem izveštaju RHMZ.

Autor: S.M.