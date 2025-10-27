PRIHODI FONDA PIO PREMAŠILI OČEKIVANJA: Više naplaćeno 95 milijardi dinara, penzije rastu za 12,2 odsto

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) usvojio je izmene Finansijskog plana za 2025. godinu, kao i plan za 2026. godinu, nakon što su prihodi od doprinosa u prvih devet meseci ove godine premašili očekivanja za čak 14,6 odsto.

Kako je saopštila Bojana Popović, direktorka Sektora za finansijske poslove u Fondu, u periodu januar–septembar naplaćeno je 95 milijardi dinara više nego prethodne godine, odnosno 22 milijarde više od plana za 2025. godinu. Na dan sednice, ukupni prihodi od doprinosa bili su viši za čak 25 milijardi dinara u odnosu na planirane vrednosti.

Zahvaljujući ovim rezultatima, smanjena je potreba za povlačenjem sredstava iz budžeta Republike Srbije. Transferi iz budžeta su umanjeni za 6,1 odsto, odnosno za 16,3 milijarde dinara, čime je udeo budžetskih dodela smanjen sa planiranih 22 na 20,4 odsto.

Za 2026. godinu planiran je budžet Fonda u iznosu od 1.365,7 milijardi dinara, što je povećanje od 12,2 odsto u odnosu na prethodni plan. Ova korekcija direktno prati rast neto zarada u prethodnom periodu i omogućava najpovoljnije usklađivanje prava korisnika.

– Penzije će od početka naredne godine biti povećane za 12,2 odsto, a prosečna penzija iznosiće 56.860 dinara, odnosno oko 485 evra. U istom procentu usklađuju se i ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – izjavila je Popović.

Po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine, izmene Finansijskog plana za 2025. i novi plan za 2026. biće objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije.

Autor: Dalibor Stankov