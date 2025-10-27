U VUKOVARU PREMIJERNO PRIKAZAN FILM O NIKOLI TESLI U ORGANIZACIJI FONDACIJE 'SVETA PETKA' I EPARHIJE OSEČKOPOLJSKE Prisustvovalo više od 200 đaka (FOTO)

Jutros je liturgijski proslavljena Sveta Petka u Vukovaru, slava crkve na Dobroj vodi. Liturgiju je vodio Njegovo Preosveštenstvo Episkop osečkopoljski i baranjski Heruvim uz sasluženje protojereja-stavrofora Saše Kuzmanovića, arhijerejskog namesnika vukovarskog, protojereja Dragana Vukadinovića, paroha belomanastirskog, protojereja-stavrofora Miljena Ilića, starešine hrama Svete Petke, protođakona Vojislava Nikolića i u prisustvu velikog broja ljudi.

Vladika Heruvim je u svojoj nadahnutoj besedi, čestitajući praznik, poučio svoju pastvu o značaju i veličini Svete Petke.

„Neka svima bude na zdravlje i spasenje ovaj današnji dan koji nas je sabrao ovde, u ovoj dolini molitve i mira, pored naše crkve Svete majke Paraskeve, da proslavimo na prvom mestu praznik koji je njoj posvećen a onda i da se napojimo sa izvora besmrtnosti i reči Božije koja se neprestano izliva za svakoga čoveka u svakome vremenu i pokolenju”.

Episkop Heruvim je zatim rekao da „mi kroz svetitelje sagledavamo Crkvu koja je pravi put i smisao čovekovog života ovde na zemlji” i da „svaki put kad smo sabrani oko Tela i Krvi Gospodnje znamo da smo na pravome putu. Da smo na putu svetiteljstva, na putu podviga, na putu prevazilaženja svakoga iskušenja i svakoga bremena koje se na čoveka može natovariti”.

Episkop Heruvim je zatim podvukao da: „Krst Gospodnji treba svako od nas da nosi baš kao što su i svetitelji nosili, baš kao i Sveta prepodobna majka naša Paraskeva koja je nosila taj isti krst u jordanskoj pustinji, boreći se sa svojim strastima i iskušenjima, sa mislima, sa razumom i srcem — sa svim onim što čoveka čini čovekom”. Vladika je naglasio da je Sveta Petka „uspešno to prebrodila i iznela Krst Gospodnji do samoga kraja i upravo je zato ona sveti primer svima nama!”

Zatim je vladika podsetio prisutne da „smo se danas sabrali da proslavimo i Slavu Dobrotvorne ustanove naše Eparhije osečkopoljske i baranjske, fondacije „Sveta Petka”. I objasnio: „Znamo koliko je trudoljublje i humanost u organizmu same Crkve a to je upravo i bio princip, načelo i glavni zadatak da krenemo tim putem, te da ova fondacija ponese ime Prepodobne mati Parakseve a da zatim kroz ovu svetinju ona dobije svoje pravo istinsko naznačenje u misijskom prostoru naše Eparhije”. Zablagodareći svima koji pomažu rad ove Dobrotvorne eparhijske ustanove, Episkop Heruvim je zaključio da je cilj Fondacije da ona ne bude obična ustanova ili institucija već da postane porodica — „porodica humanosti, solidarnosti i razumevanja i tada će ona ispuniti svoju misiju i biće primer i svetlost ovome svetu”.

Posle Svete Liturgije osvećeni su slavski darovi koje je ove godine pripremila gospođa Danica Stanisavljević, upravnica Fondacije „Sveta Petka”.

Fondacija je, blagoslovom Episkopa Heruvima, za svoju slavu i nebesku zaštitnicu uzela praznik Prepodobne mati Paraskeve koji je kao svoje Krsno ime ove godine prvi put svečano proslavila.

Program svečanosti se dalje nastavio u Srpskom domu u Vukovaru gde je prikazan film o Nikoli Tesli: „Bežično — priče o Nikoli Tesli” koji je u čast slave Fondacije pripremio Muzej Nikole Tesle iz Beograda u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i Ustanovom u kulturi Srpski dom. Bio je to ujedno i prvi projekat novoosnovane Dobrotvorne ustanove kome je prisustvovalo više od 150 dece ovog kraja. Deca su tako imala priliku da čuju brojne zanimljivosti o našem najvećem naučniku i nauče nešto novo. Pre prikaza filma, skup je blagoslovio i otvorio preosvećeni Episkop Heruvim a zatim su se obratili g. Dejan Drakulić, predsednik Zajedničkog veća opština i g-đa Ivona Jevtić, direktor Muzeja „Nikola Tesla”, koji su ujedno i članovi uprave Fondacije, dok je skupu prisustvovala i g-đa Danica Stanisavljević, upravnica Fondacije.

Projekciji filma prisustvovali su gospodin Vladimir Marjanović, generalni konzul Republike Srbije, gospodin Vojislav Stanimirović, predstavnik Glavne skupštine SDSS, gospodin Srđan Jeremić, gospođa Dragana Jeckov, saborska zastupnica, zamenik župana Vukovarsko-sremske županije, gospodin Vladimir Horvat, zamenik župana Osječko-baranjske županije, gospodin Dejan Drakulić, predsednik ZVO Vukovar i gospodin Srđan Kolar, zamenik gradonačelnika grada Vukovara.

Autor: Dalibor Stankov