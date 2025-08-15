EPISKOP HERUVIM PORUČUJE: Ko tebe kamenom, ti njega hlebom – mržnju zamenimo ljubavlju

Episkop osečkopoljski i baranjski Heruvim pozvao je vernike i sve građane na mir, ljubav i dijalog, reagujući na, kako je naveo, „strašne slike nasilja i agresije“ koje su poslednjih dana zabrinule celo srpsko društvo.

„Strašne su slike nasilja i agresije koje gledamo ovih dana u našoj Otadžbini, zabrinjavaju celo naše svetosavsko srpsko biće. One nas opominju da mržnju zamenimo ljubavlju, netrpeljivost trpljenjem, a nerazumevanje razumevanjem i dijalogom“, poručio je episkop Heruvim.

On je naglasio da su „smirenje i mudrost“ neophodni svima, kako bi među ljudima zavladao trajni mir.

„Svi smo pozvani da čujemo jedni druge… da čovek čoveku nije vuk, već da smo jedni drugima potrebni više nego ikad i da moramo ispuniti Božiju zapovest o ljubavi: da ljubimo bližnje svoje kao sami sebe, jer samo tako ostajemo na putu Hristovom“, istakao je episkop.

U svojoj poruci, vladika Heruvim podsetio je i na staru pouku koja, kako je rekao, treba da vodi srpski narod u ovim teškim vremenima.

„Ko tebe kamenom, ti njega hlebom – tako se hranimo nebeskom hranom i tada ulica više neće biti poprište sukoba i haosa, već prostor u kome vlada pravo i pravda po meri i volji Hristovoj“, zaključio je episkop osečkopoljski i baranjski Heruvim.

Autor: D.B.