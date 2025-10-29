SLAVIMO VELIKOG SVECA: Danas treba da uradite samo jednu stvar, evo i zbog čega

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Svetog mučenika Longina Sotnika.

Jevanđelje po Mateju opisuje stradanje Gospoda Isusa Hrista, u kom Longin kaže da "Ovo zaista jeste sin Božiji", a čuveno Longinovo koplje je Isusu prekratilo muke na krstu.

On je nakon raspeća Hristovog prešao u hrišćanstvo zajedno sa vojnicima koju su svedočili čudima Gospodovim.

Nakon Vaskrsenja, Jevreji su hteli da prikriju ceo događaj, te su šitili laži i klevete da Vaskrsenja Hristovog nikada nije bilo.

Naredili su Longinovo ubistvo, koje je on vešto izbegao. Napustio je službu i otišao u Jerusalim.

Hrišćanstvo je širio svuda svuda po svetu, nakon čega se povukao na porodično imanje, gde su ga jevrejski sveštenici i Pilat pronašli i poslali u vojsku.

Longin je, kao pravi hrišćanin, sačekao vojnike i ugostio ih. Oni nisu znali da je to čovek po kog su pošli, pa prihvatiše gostoprimstvo. Gostili su se i noćili kod njega dok se nije predstavio. U znak zahvalnosti dobrom domaćinu, nisu želeli da izvrše naređenje.

Longin to nije prihvatio. Znao je da ih po povratku očekuje strašna kazna, te se predao.

Njegovu glavu su odneli kao dokaz u Jerusalim, a telo sahranili po želji mučenika.

Na današnji praznik koji je obeležen crnim slovom, preporučuje se da vernici idu u crkvu, pomole se i upale sveće za zdravlje svih ljudi.

Prema hrišćanskom verovanju se neguje običaj, da se valja pomoći prvoj osobi koju sretnete na povratku iz crkve. U tom slučaju, svetitelj će vam ispuniti molitve i darovati zdravljem i blagostanjem.

Autor: D.Bošković