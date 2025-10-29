Hitno oglašavanje ministarke rudarstva i energetike: Rafinerija nafte Pančevo nastavlja da radi do 25. novembra

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da će Rafinerija nafte u Pančevu raditi do 25. novembra. Ovo je najnoviji razvoj događaja nakon uvođenja američkih sankcija NIS-u koje su stupile na snagu početkom ovog meseca.

Ministarka se hitno oglasila nakon sastanka sa MMF na svom Instagram profilu podelivši najnovije detalje koje se tiču rada Rafinerije Pančevo.

Na sastanku sa MMF razgovarali smo o energetskoj bezbednosti, situaciji u naftnom i gasnom sektoru i investicijama.

Predstavnike MMF informisala sam da će Rafinerija nafte u Pančevu nastaviti da radi do 25. novembra, kao i da Srbija ima zalihe nafte i naftnih derivata koje su dovoljne za stabilnost tržišta. Svakodnevno razgovaramo sa svim učesnicima na tržištu kako bismo blagovremeno reagovali.

Situaciju dodatno usložnjavaju i sankcije naftnoj kompaniji Lukoil, koja posluje u Srbiji i koja u ima licencu za redovno poslovanje do 21. novembra kao i nedavni požar u Molovoj rafineriji u Mađarskoj. Povećava se uvoz naftnih derivata, iako postoje ograničenja za transport. Kompanija NIS će u međuvremenu povećati količine za snabdevanje manjih pumpi.

Bezbedni smo i što se tiče snabdevanja prirodnim gasom tokom ove grejne sezone, jer smo na vreme napunili naše skladište i nastavili da skladištimo gas u Mađarskoj tako da sada imamo uskladištenih oko 534 miliona kubika.

Radimo i na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor, tako da će naredne godine minimalni kapacitet skladištenja u Srbiji biti 750 miliona metara kubnih gasa, dok ujedno diversifikujemo pravce snabdevanja i gradimo nove interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom. Srbija neće biti bez gasa, toplane imaju dovoljno energenata, obezbedili smo dovoljne količine, i nastavljamo da pregovaramo o dugoročnom gasnom aranžmanu sa Gaspromom dok se pregovara o rešenju za kompaniju NIS.

Država će sprečiti svaki poremećaj i nikakvih kantica ili flašica s neće biti.

Autor: A.A.