Ministarka rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije Dubravka Đedović Handanović govorila je o odlaganja sankcija NIS-u.

- Sankcije su zvanično odložene. Mi smo u toku večeri bili i nezvanično notifikovani. U toku noći su stigle i pismene potvrde da su sankcije odložene po četvrti put teškom, napornom diplomatskom borbom. Imali smo teške razgovore, kao što je i predsednik Srbije rekao, ali smo uspeli da izdistvojemo još jedno odlaganje. Pogotovo u ovim neizvesnim geopolitičkim okolnostima, svedoci smo da rat u Ukrajini dalje traje, da smo imali eskalaciju na Bliskom Istoku, da je to sve uticalo i na tržište nafte i na kretanje cena na globalnom nivou, pre svega sirove nafte.

- Samo pre šest dana nafta je bila 80 dolara po barelu, danas je na nekih 69, to je opet više nego što je bilo pre samo dve nedelje. Tako da moramo da ostanemo na oprezu, moramo da se borimo za našu poziciju, da objašnjavamo američkoj strani koliko je neophodan za ovaj region, samo za Srbiju, za snabdevanje, koliko je važno da rafinerija u Pančevu nastavi da radi i da hvala na razumevanju u tim razgovorima i na tome što su shvatili. Znači, znate, naftna industrija Srbije je jedna mala kompanija u svetlu apsolutno svih dešavanja kada su u pitanju sankcije američke administracije ka ruskom energetskom sektoru, ali za nas je jako važno, za ovaj region je jako važno i hvala mađarskim kolegama, hvala vladi Mađarske na podršci ovoga puta, što su i oni shvatili značaj da bi uvođenje tih sankcija negativno uticalo na ceo region, ne samo na Republiku Srbiju i što možemo da računamo na prave prijatelje u teškim vremenima.

- Dolazi period godišnjih odmora, znači građani nemaju razloga za brigu, za strah, apsolutno neće biti nikakvih nestašica, a mi nastavljamo naš rad i naše diplomatske napore. Znate, mi smo se nadali da će negde, najde da kažem nadali, potajno da će doći do dodatnog odlaganja, ali, znate, vi ne možete nikad da budete sigurni. Toliko su nepredvidive geopolitičke okolnosti i razni razgovori na političkom nivou, i kada su u pitanju Sjedinjene Države i ruska vlada, sada imamo, naravno, i Bliski istok i sve neizvesnosti koje potiču iz tih mogućih dešavanja u budućnosti, sve to utiče pre svega na cene energenata, na naftu, ali i na gas i na ostale energente, i to sve, naravno, može dovesti do određenih poremećaja, tako da morate da radite u najboljem duhu i u volji, da se nadate najboljem rešenju, ali, opet, znate da to ne zavisi od vas.

- Mi smo ovde zaista, eto, jedna, da kažem, kolateralna šteta u tom celom globalnom odnosu i nismo ništa uradili da bismo doprineli takvom stavu prethodne američke administracije, međutim, ono što je bitno, to je da nastavimo da se borimo i da nastavimo da čuvamo našu poziciju, da nastavimo da vodimo mudru spoljnu politiku, načelno sa predsednikom Srbije, i mislim da su rezultati te mudre spoljne politike danas vidljivi u celoj ekonomskoj sferi Srbije, u našim partnerstvima koje imamo sa raznim zemljama, i sa istoka, i sa zapada, i da, zapravo, eto, nastavimo da branimo našu poziciju i da vodimo jednu nezavisnu politiku koja je, pre svega, u interesu svih naših građana.

NIS je, prethodno saopštio da je podneo novi zahtev Ministarstvu finansija SAD za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primena najavljenih sankcija SAD.

Sankcije su odložene do 29. jula.

Autor: Jovana Nerić