ĐEDOVIĆ: Stigla i pismena potvrda da su sankcije NIS-u odložene do 28.aprila

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je rano jutros od SAD stigla i pismena potvrda o odlaganju sankcija Naftnoj industriji Srbije do 28. aprila

"Kao što je predsednik Vučić juče najavio, a jutros rano je stigla i pismena potvrda da su sankcije odložene, odnosno da NIS dobija licencu za rad do 28. aprila ove godine", rekla je Đedović Handanović za Javni servis.

Napomenula je da je novina da su ovom licencom obuhvaćene i američke kompanije, američke finansijske institucije i američki državljani.

"Znači da je donekle licenca kompletnija u smislu da nema više izuzeća prema američkim kompanijama ili državljanima. I u tom smislu NIS će moći da nastavi da snabdeva tržište, da posluje i da svoje aktivnosti vrši u skladu sa svojim planovima", navela je ministarka.

Dodala je da su se sankcije već donekle osetile, da su određeni kupci iz predostrožnosti prešli na druge dobavljače.

"Mi smo naravno u komunikaciji sa svima njima da vidimo kako da te procese iskoordiniramo u smislu da ne bude pritiska ni na tržište ni na cene. Do sada smo to uspevali ali, kažem, zajedničkim naporima zaista i od strane Vlade Republike Srbije, predsednika, uspeli smo da dođemo do dodatnog vremena i do dodatnog olakšanja", rekla je Đedović Handanović.

Autor: D.B.