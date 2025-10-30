'NIKAKO NE PALITE CIGARU OVDE' Načelnik Sektora za vanredne situacije upozorava: Dve stvari mogu da budu SMRTONOSNA zamka

Iako su požari realnost koja svakodnevno pogađa stotine domaćinstava, i dalje dominira opasno uverenje "neće se desiti meni", upozorava Luka Čaušić, načelnik Sektora za vanredne situacije i pomoćnik ministra MUP-a.

U izjavi Luka Čaušić je izneo frapantne podatke o najčešćim uzrocima požara i dao važne savete za prevenciju i postupanje u kritičnim momentima.

Prema njegovim rečima, rizici su uglavnom skriveni u dva segmenta: neispravnoj infrastrukturi i ljudskom faktoru.

- Neispravne elektroinstalacije su vrlo čest uzrok požara - poručuje Čaušić, uz napomenu da je direktan rizik i preopterećenje električne mreže, posebno u starijim zgradama.

Ipak, jedan od najčešćih uzroka požara u domaćinstvima jeste nepažnja u kuhinji.

- Ogroman broj slučajeva požara kreće baš iz kuhinje - ističe Čaušić.

Građanima savetuje da nikada ne ostavljaju hranu da se kuva na šporetu bez nadzora, jer je to najkraći put do nekontrolisanog širenja vatre.

Grejna tela - smrt u dodiru sa tkaninom

Sa dolaskom hladnijeg vremena, posebna pažnja se skreće na grejne uređaje, bilo da su na čvrsto gorivo ili kvarcne peći.

Upozorenje je striktno:

Strogo je zabranjeno prekrivanje grejnih tela tkaninama,

Sušenje veša na njima,

Primicanje nameštaja.

Ove uobičajene navike direktan su put ka tragediji. Takođe, Luka Čaušić apeluje i na pušače: "Ne palite cigaretu u krevetu!"

- Obavezno je izbacivanje starih, lako zapaljivih stvari iz podruma i drugih prostorija - dodaje Čaušić.

Četiri ključna pravila za preživljavanje požara

Ukoliko se, uprkos svim merama prevencije, požar ipak dogodi, pribranost i striktno praćenje uputstava su neophodni za evakuaciju i kontrolu štete.

- Ako je požar manjeg intenziteta, pokušajte da ga ugasite (poželjno je imati ručni aparat za gašenje). Ako vidite da je nekontrolisan, odmah zatvorite tu prostoriju. Nikako ne otvarati prostoriju u kojoj je vatra! Dotok vazduha raspaljuje požar i ubrzava širenje stihije. Izađite iz stana, alarmirajte komšije i obavezno pozovite vatrogasce na broj 193 - objašnjava Luka Čaušić.

Ne koristiti lift

- Lift se ponaša kao provodnik dima, gotovo sigurna je smrt za onog ko krene liftom. Ako je stepenište ispunjeno dimom, a niste u mogućnosti da izađete, zatvorite vrata stana, stavite mokru krpu dole ispod vrata i sačekajte vatrogasce koji će vas evakuisati - dodaje Čaušić.

