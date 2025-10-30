Ministar prosvete otvorio 54. Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava: U narednih nekoliko godina akcenat će biti na obnovi i izgradnji osnovnih škola!

Dejan Vuk Stanković otvorio je juče Sajam obrazovanja i najavio je da će Ministarstvo tokom manifestacije predstaviti sistem obrazovanja i vaspitanja.

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković otvorio je juče Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava, koji se od 29. do 2. novembra 2025. godine održava na Beogradskom sajmu.

Ministar Stanković najavio je da će Ministarstvo prosvete tokom manifestacije, pod sloganom "Znanjem osvoji svet", predstaviti sistem obrazovanja i vaspitanja - odnosno ustanove, nastavnike, vaspitače, učenike i sve druge koji svojim svakodnevnim zalaganjem i trudom dokazuju da škole i vrtići jesu mesta na kojima se stiče, ne samo znanje već i društvene vrednosti koje će mlade naraštaje učiniti dobrim ljudima, odgovornim profesionalcima i članovima našeg društva.

On je podsetio da su svi koji su uključeni u sistem obrazovanja tu zbog učenika i dece, njihovog sticanja znanja i veština i njihove pripreme za život u savremenom svetu.

Kako je istakao, važnu ulogu u sistemu obrazovanja imaju nastavnici.

- Potrebno je da oni budu zadovoljni i motivisani, i toga smo svi u državnom vrhu svesni. Zato postoji spremnost i volja da se materijalni položaj unapredi. Podsetiću da su plate samo u ovoj godini povećane za 22 odsto - kazao je ministar Stanković.

Ministar je ukazao da je, takođe, potrebno nastaviti unapređivanje nastavnih planova i programa, uslova za rad i modernizaciju nastavnog procesa.

- Na osnovu novih standarda postignuća za 33 nastavna predmeta u sva tri obrazovna ciklusa koji su usvojeni krajem prošle godine, pripremaju se novi planovi nastave i učenja za prvi i peti razred osnovne škole, kao i planovi nastave i učenja za prvi razred srednje škole -naveo je ministar.

On je rekao i da se radi na inoviranju i osavremenjivanju nekoliko obrazovnih profila iz različitih područja rada - medicine, građevine i arhitekture.

Stanković je podsetio da je prethodnih godina, zahvaljujući partnerstvu sa Svetskom bankom izgradnjom i dogradnjom vrtića obezbeđeno 11.000 novih mesta u vrtićima širom Srbije, čime su smanjene, a negde i ukinute liste čekanja.

- U narednih nekoliko godina akcenat će biti na obnovi i izgradnji osnovnih škola - naveo je on.

Ministar prosvete kazao je da kada su u pitanju nove metode učenja, kao i didaktički materijal za učenike kojima je potrebna dodatna podrška, Srbija ide u korak sa svetom i koristi najsavremenije tehnologije.

- Reč je o humanoidnom robotu Voliju. Kao pomoć za najosetljiviju kategoriju naših učenika, za učenike sa smetnjama u razvoju obezbeđeno je 11 robota koji su im dostupni u resursnim centrima širom Srbije - rekao je Stanković.

On je svim posetiocima poželeo dobrodošlicu na 54. Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava.

Na štandu Ministarstva prosvete, čiji je slogan "Znanjem osvoji svet“ tokom trajanja manifestacije predstaviće se ustanove obrazovanja i vaspitanja koje su primeri dobre prakse i čija deca, učenici i zaposleni ostvaruju značajna postignuća.

Autor: D.Bošković