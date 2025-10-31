NOVO PRAVILO ZA VOZAČE STUPA NA SNAGU: Počinje da važi od subote, kazne idu i do 800.000 dinara u OVOM slučaju

Samo još dan deli vozače u Srbiji od početka obaveznog perioda korišćenja zimskih guma na točkovima četvorotočkaša – od 1. novembra ove, pa sve do 1. aprila naredne godine.

Iako snega još nema na vidiku, Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZOBS) je jasan: svako vozilo u ovom periodu mora imati zimske gume ukoliko su na kolovozu sneg, led ili poledica.

Oni koji to zanemare rizikuju novčanu kaznu, ali i sopstvenu bezbednost. Ovo drugo čak i ako su kolovozi suvi, ali su ostali vremenski uslovi – zimski.

Šta kaže propis i zašto ne čekati sneg

ZOBS je precizan – “ukoliko su na kolovozu sneg, led ili poledica, od 1. novembra tekuće do 1. aprila sledeće godine, automobili moraju biti opremljeni zimskim gumama na svim točkovima sa oznakom M+S (MS, M-S ili M&S), a dubina šare ne sme biti manja od četiri milimetra”.

Iako su mnogi vozači skloni da odlažu zamenu guma do prvih pahulja, jer ZOBS ima i uslovljenicu “ukoliko”, saobraćajni stručnjaci upozoravaju da se to ne preporučuje. Jer, sneg, led i poledica nisu jedini razlozi zašto biste letnje gume zamenili zimskim, već je bitna i temperatura vazduha.

- Čim temperatura pada ispod 7 stepeni Celzijusa pneumatici za letnju upotrebu gube svoju najvažniju karakteristiku dobrog prijanjanja, a njihov zaustavni put prilikom kočenja je i do dva puta duži od uobičajenog traga koji ostavljaju pneumatici za zimsku upotrebu – ukazuju u Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Naime, kako je objašnjeno, po snegu čak i pri brzini od samo 30 km/h zaustavićete se nekoliko metara dalje sa letnjim nego sa zimskim gumama pri iznenadnom kočenju. Testovi takvog kočenja na ledu pokazali su da je sa letnjim gumama, pri brzini od 30km/h, zaustavni put kočenja 68 metara, dok je sa zimskim gumama 57 metara.

Sem toga, period od 1. novembra do 1. aprila može da bude i suv, bez mnogo padavina, ali sa dosta ledenih dana, što opet jesu uslovi za zimske gume.

- Zimske gume nisu samo za sneg. One su pravljene za niske temperature i pružaju bolje prijanjanje na asfalt, jer je njihova smeša mekša i elastičnija. Zimske gume imaju i dublje kanale i poseban dezen koji bolje odvodi vodu i bljuzgavicu, čime se smanjuje rizik od akvaplaninga. Ukratko, nisu važne samo kada pada sneg, već u svim hladnim i vlažnim uslovima, što u Srbiji znači veći ovog perioda određenog ZOBS-om – objašnjavaju vulkanizeri.

Bez zimskih guma, nema ni naknade štete u slučaju saobraćajke

Konačno, iako u ZOBS-u postoji tolerancija u smislu da nećete biti kažnjeni što vozite bez zimskih guma ako na kolovozu nema snega i leda, problem nastaje ako ste vinovnik saobraćajne nezgode.

- Naime, ako vam se sada dogodi saobraćajna nezgoda tako što ćete, na primer, sleteti sa puta, a nemate zimske pneumatike, onda vam osiguranje neće priznati nikakvu štetu, čak i da niste krivi za saobraćajnu nezgodu jer u periodu od 1. novembra do 1. aprila vozite sa letnjim gumama – objašnjavaju saobraćajni policajci.

Kolike su kazne

Saobraćajna policija, inače, tradicionalno pojačava kontrole upravo početkom novembra, pa se i zbog toga preporučuje da vozači ne čekaju pravi zimski ambijent da bi reagovali.

Ako se, pak, odličite za rizik i u periodu od 1. novembra do 1. aprila se nađete na ulici ili putu u automobilu sa letnjim gumama, a kolovoz nije suv, kao pojedinca može vas očekivati kazna od 10.000 do 20.000 dinara.

Ako ste, međutim, odgovorno lice kazna je od 6.000 do 50.000 dinara, dok je kazna za pravno lice u rasponu od 60.000 do čak 800.000 dinara.

Cene i ponuda zimskih guma

Koliko će vas koštati nove zimske gume, zavisi od dva aspekta. Veći prečnik gume znači i višu cenu, dok je drugi aspekt ko je proizvođač pneumatika, domaći ili poznati strani brend.

Po ponudama specijalizovanih i vulkanizerskih radnji, za osnovne dimenzije šneumatika za gradske automobile (165/70 R14, 175/65 R14, 185/65 R15) zimske gume koštaju u rasponu od 3.000 do 7.000 dinara po komadu, u zavisnosti od brenda i modela. Kompleti od četiri gume za najjeftinije modele mogu koštati od 12.000 do 28.000, dok gume srednje klase često koštaju u rasponu od 20.000 do 36.000 dinara za komplet.

pročitajte još OBJAVLJENE NOVE CENE GORIVA! Evo koliko će koštati narednih sedam dana

Za najtraženije dimenzije pneumatika (195/65 R15, 205/55 R16) ponuda je raznovrsnija – cena jeftinijih brendova je od oko 5.000 do 7.500 dinara po komadu, dok zimske gume ovih dimenzija srednje klase staju od oko 7.000 do 9.000 dinara po komadu. Međutim, premium marke kao što su “Michelin”, “Continental” i slične, za iste dimenzije obično imaju najnižu cenu od 9.000 dinara za komad, pa idu naviše.

Veće dimenzije i SUV gume (na primer 225/45 R17 i slične) često koštaju od 8.000 do 14.000 dinara po komadu, pa komplet od četiri takva zimska pneumatika lako bude preko 40.000 dinara za skuplje marke.

Cena montaže

Cene zamene letnjih guma zimskim pneumaticima kreću se od minimalnih 4.000 dinara kada je reč o vozilima sa čeličnim felnama, pa sve do 12.000 dinara, takođe za sve četiri gume.

Autor: Marija Radić