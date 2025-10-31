AKTUELNO

Grip ulazi u pun zamah: Najviše obolelih među decom, žarišta u Beogradu, Kolubarskom i Sremskom okrugu!

Virus gripa se širi Srbijom, a najnoviji podaci Instituta „Batut“ pokazuju da je tokom 43. izveštajne nedelje registrovano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je 9,5% više nego prošle godine u istom periodu.

Najugroženiji su najmlađi – deca od 0 do 4 godine sa stopom obolevanja od 335 na 100.000 stanovnika, dok osnovci (5–14 godina) slede sa stopom od 206 na 100.000.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi

Grip je već potvrđen u Beogradu, Kolubarskom i Sremskom okrugu, a prisutni su virusi tipa A (netipizirani), AH3 i tip B. Iako je intenzitet još ispod epidemijskog praga, stručnjaci upozoravaju da trend rasta postoji.

Situacija u Evropi

Dok Srbija beleži sporadične slučajeve, Evropa je već ušla u crvenu zonu. U Velikoj Britaniji, pozitivnost testova na grip dostiže 21%, što je duplo iznad epidemijskog praga. Dominira virus tipa A, posebno varijante A(H1)pdm09 i A(H3). Francuska, Kazahstan, Malta, Nemačka, Litvanija i Španija beleže povišene stope oboljenja, dok Norveška i Španija prijavljuju regionalno širenje.

Respiratorne infekcije u padu

Zanimljivo je da broj akutnih respiratornih infekcija opada – 10.838 slučajeva zabeleženo je u istoj nedelji, što je 8% manje nego prethodne nedelje i 27% manje nego lane.

Simptomi gripa:

- Povišena temperatura (do 40°C)

- Kijavica i groznica

- Kašalj

- Bol u mišićima i zglobovima

- Malaksalost

- Glavobolja

