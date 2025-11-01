AKTUELNO

Od danas NOVO PRAVILO za vozače: Bez ovoga ne smete na put

Foto: RINA

Od 1. novembra do 1. aprila vozilo mora biti opremljeno zimskom opremom, apeluju iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ukoliko je kolovoz prekriven snegom, ledom ili poledicom, vozilo mora biti opremljeno. Zimska oprema podrazumeva sledeće:

zimski pneumatici na svim točkovima (dubina šara najmanje 4 mm)

lopata za kamione i autobuse (osim gradskih).

Iako su dnevne temperature još uvek prijatne, jutra su hladna, a letnji pneumatici u takvim uslovima gube prijanjanje i produžavaju zaustavni put.

Apeluje se na vozače da smanje brzinu, drže bezbedno odstojanje i izbegavaju nagla kočenja i skretanja.

- Budite pažljivi - posebno prema pešacima. Bezbednost svih nas počinje od odgovornog ponašanja u saobraćaju - navodi se u saopštenju.

