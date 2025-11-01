Od danas obavezne zimske gume u ovim slučajevima

U Srbiji su od danas do 1. aprila na vozilima obavezne zimske gume na sva četiri točka ako na putu ima snega, leda ili poledice.

Agencija za bezbednost saobraćaja podseća da ukoliko na putu nema snega, leda ili poledice da zimski pneumatici nisu obavezni, ali preporučuje vozačima da blagovremeno pripreme vozilo za zimske uslove.

Iz Agencije za bezbednost saobraćaja podsećaju vozače da su zimski pneumatici samo deo obavezne zimske opreme i da je u navedenom kalendarskom periodu, van naseljenih mesta, obavezno (u prtljažniku) imati lance ili druga sredstva za povećanje trakcije (prianjanje).

Kada je sneg na kolovozu, lanci se montiraju na pogonske točkove i to na onim deonicama gde je označena obavezna upotreba (obično je to na prilazima planinskim turističkim centrima, na mostovima i usponima gde je moguća česta pojava leda). U naseljenim mestima, vozila ne moraju biti opremljena lancima. U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila obavezna je još i lopata.

Kazne za nepoštovanje ove obaveze, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, iznose od 10.000 do 20.000 dinara za vozače, dok su za preduzetnike i pravna lica dosta veće i idu do 800.000 dinara.

U periodu zamene pneumatika, preporuka vozačima je da ne postavljaju pneumatike za zimsku upotrebu samo na prednje točkove, već na sva četiri točka. Ukoliko se pneumatici za zimsku upotrebu stave samo na prednju osovinu, lako može doći do proklizavanja automobila i zaokretanja vozila u krivinama. Sa druge strane, ukoliko se postave samo na zadnju osovinu, može se dogoditi da tokom skretanja prednji pneumatici izgube prianjanje i vozilo nastavi kretanje pravo i zbog toga je veoma važno postaviti ih na sva četiri točka.

Iz Agencije napominju da dubina gazećeg sloja, odnosno šare na gumama mora biti minimum četiri milimetra i dodaju da su šare pneumatika za zimsku upotrebu tako oblikovane da sprečavaju zadržavanje snega i pojavu "akvaplaninga". Veća dubina kanala na šarama pneumatika za zimu glavni je razlog zato što čak i najjeftiniji pneumatici za zimsku upotrebu imaju četiri puta bolje prianjanje nego pneumatici za letnju upotrebu, navode iz agencije. Takođe, sama konstrukcija metalnog "kostura" zimskih pneumatika, tvrđa je i otpornija na mehaničke udare.

Letnji pneumatici su takvog sastava da su otporniji na visokim temperaturama, dok su zimski od materijala koji je otporniji na niskim temperaturama.

Zato su pneumatici za zimsku upotrebu preporučljivi i kada su kolovozi suvi, ako su temperature niže od sedam stepeni.

Na ovim temperaturama, pneumatici za letnju upotrebu gube svoju najvažniju karakteristiku dobrog prianjanja, a njihov zaustavni put prilikom kočenja je i do dva puta duži od uobičajenog traga koji ostavljaju pneumatici za zimsku upotrebu.

Pneumatike starije od pet godina potrebno je detaljno kontrolisati jednom godišnje, odnosno najbolje je prilikom redovne promene sa letnjih na zimske i obrnuto.

Autor: Dalibor Stankov