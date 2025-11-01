AKTUELNO

Društvo

Beograd na nogama, u toku potraga za Strahinjom: Porodici se nije javio više od 24 sata, njegov nestanak obavijen VELOM MISTERIJE

Izvor: Pink.rs, Foto: Društvene mreže/Privatna arhiva ||

Mladić Strahinja Pantić nestao je na teritoriji grada Beograda, a njegova porodica i prijatelji mole sve koji imaju bilo kakvu informaciju o njemu da im jave ili kontaktiraju najbližu policijsku stanicu.

Kako se navodi na društvenim mrežama, Strahinja se porodici ne javlja više od 24 sata i niko ne zna gde se nalazi.

Foto: Društvene mreže/Privatna arhiva

- Nestao u Beogradu, nažalost nemamo preciznije informacije o kretanju, zove se Strahinja Pantić. Ukoliko imate bilo kakve informacije molimo javite na broj 063/111/4154 - navodi se u objavi.

Autor: S.M.

#Beograd

#Nestanak

#Policija

#Potraga

#Strahinja Pantić

POVEZANE VESTI

Društvo

'ZBOG OVOGA SE BOJIM DA MU SE NEŠTO DESILO' Majka nestalog Đorđa (19) moli za pomoć, oglasio se i Igor Jurić

Hronika

AKO VIDITE OVOG MLADIĆA, ODMAH ZOVITE POLICIJU: Traži se zbog ubistva džudiste na Vračaru, oglasio se MUP

Društvo

NAJNOVIJE INFORMACIJE O NESTALOM LJUBI! Svedoci kažu da je sedeo sam na klupi kod mostića, pa im rekao OVO - Nastavlja se potraga

Društvo

DA JE PROŠAO PORED VAS, NE BISTE GA PREPOZNALI Ovako zapravo izgleda nestali farmaceut iz Niša: Milanovi roditelji pokazali slike na kojima je 10 godi

Hronika

BIZARNO! Na grudima ima tetoviran KRST, a ubio čoveka na Badnje veče! Pojavila se NOVA SLIKA osumnjičenog za ubistvo u Inđiji! (FOTO)

Region

Nestao Hrvat u Meksiku: O Ivanu Ćosiću se danima ništa ne zna!