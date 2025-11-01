Beograd na nogama, u toku potraga za Strahinjom: Porodici se nije javio više od 24 sata, njegov nestanak obavijen VELOM MISTERIJE

Mladić Strahinja Pantić nestao je na teritoriji grada Beograda, a njegova porodica i prijatelji mole sve koji imaju bilo kakvu informaciju o njemu da im jave ili kontaktiraju najbližu policijsku stanicu.

Kako se navodi na društvenim mrežama, Strahinja se porodici ne javlja više od 24 sata i niko ne zna gde se nalazi.

- Nestao u Beogradu, nažalost nemamo preciznije informacije o kretanju, zove se Strahinja Pantić. Ukoliko imate bilo kakve informacije molimo javite na broj 063/111/4154 - navodi se u objavi.

Autor: S.M.