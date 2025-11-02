Vreme danas sunčano i toplo, već od sutra hladan tuš iz oblaka

Danas ujutro biće prohladno vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle i niske oblačnosti, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U toku dana u većini mesta biće pretežno sunčano i toplo. Slaba do umerena oblačnost, bez padavina, povremeno se očekuje u Vojvodini i zapadnoj Srbiji.

Duvaće slab do umeren vetar južnih i istočnih smerova, dok će na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno biti pojačan.

Najniža temperatura biće od 1 do 12 stepeni, a najviša od 19 do 26 stepeni.

U Beogradu se ujutro u pojedinim delovima grada očekuje kratkotrajna magla. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 6 do 12 stepeni, a najviša oko 25.

U ponedeljak (3. novembra) očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature. Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

U utorak (4. novembra) očekuje se prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku Srbije, gde će se zadržati promenljivo oblačno vreme.

Od srede (5. novembra) jutra će biti mestimično sa slabim prizemnim mrazem i maglom, dok će tokom dana preovlađivati pretežno sunčano vreme, uz maksimalne temperature od 14 do 19 stepeni.

U petak (7. novembra) očekuje se umereno naoblačenje, dok se za vikend prognozira retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše.

Autor: Dalibor Stankov