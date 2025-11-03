DANAS KIŠA, GRMLJAVINA, PLJUSKOVI! I na sve to još i nesanica i bolovi u zglobovima?! A od ovog datuma i ozbiljnije zahlađenje

U Srbiji danas naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prestanak padavina prvo se očekuje na severu i zapadu zemlje i to kasnije popodne i uveče, a tokom noći i u centralnim krajevima.

Vetar slab i umeren, južnih smerova, ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

Najniža temperatura od četiri do 14, a najviša od 13 na severozapadu i zapadu do 22 na jugoistoku.

Vreme u Beogradu

U Beogradu naoblačenje, posle podne sa kišom. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, od sredine dana u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 11 do 14, a najviša od 17 do 19.

Vreme narednih dana

U Srbiji u utorak prestanak padavina uz razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku Srbije gde će se zadržati promenljivo oblačno.

Od srede mraz i magla ujutru, a tokom dana biće pretežno sunčano uz maksimalne temperature od 14 do 19.

Biometeorološka prognoza

Nepovolјna biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima, pogotovo onima sa povišenim krvnim pritiskom.

Bolovi u mišićima i zglobovima, kao i poremećaj sna su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

Kada stiže ozbiljnije zahlađenje

Sredinom meseca moguće je jače zahlađenje, uz potencijalno zadržavanje ovog trenda, najavljuje Marko Čubrilo

Prema najavi Čubrila ponedeljak donosi prolazno naoblačenje uz kišu i zahlađenje. Posle 5. novembra, pa sve do oko polovine meseca suvo uz temperature oko ili malo iznad proseka.

Prema njegovoj najavi, sredinom meseca mogao bi se uspostaviti trend jačeg zahlađenja.

Kako dodaje, od 4. novembra do oko polovine meseca uglavnom suvo i stabilno vreme. Preko dana prijatno uz maksimume najčešće od +9 do +16 stepeni Celzijusa, ali očekuje se da noći budu hladne i lokalno maglovite uz minimume od -1 do +5 stepeni Celzijusa.

"Dugoročne projekcije pokazuju da bi se prema sredini meseca mogao uspostaviti trend jačeg zahlađenja, ali do tada ima još jako mnogo vremena i upitno je hoće li se taj trend i održati", zaključuje Čubrilo.

Autor: Jovana Nerić