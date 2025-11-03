TRAGIČAN KRAJ POTRAGE! Student sa Filološkog Strahinja Pantić nađen mrtav

Prema prvim informacijama, student Filološkog fakulteta iz Šapca, Strahinja Pantić, za kojim se tragalo od četvrtka, pronađen je mrtav.

Podsetimo, on je u sredu (29. oktobra) otišao u Beograd na polaganje ispita, a od četvrtka ne mogu da ga dobiju na telefon.

Autor: S.M.