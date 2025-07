Majkl Medsen prolazio je kroz dramatičan razvod nekoliko meseci pre smrti: Problemi su počeli nakon samoubistva sina

Holivudski glumac pronađen je mrtav u svom domu, prema prvim informacijama reč je o srčanom zastoju.

Holivudski glumac Majkl Medsen prolazio je kroz težak period u odnosu sa svojom poslednjom suprugom De Anom Medsen, u mesecima pre iznenadne smrti u 67. godini. Prema navodima The Hollywood Reporter-a, gumac je pronađen mrtav u svom domu u Malibuu, ujutru 3. jula, a uzrok smrti bio je srčani zastoj.

Razvod posle 28 godina braka

U septembru 2024. godine, Medsen je podneo zahtev za razvod od supruge De Ane nakon 28 godina braka, prenosi People. De Ana Madsen bila je njegova treća supruga. Ranije je bio u braku sa Džordžan LaPjer i Džinin Bisinjano.

Porodična tragedija: Gubitak sina Hadsona

Glumac i njegova supruga suočili su se s teškom porodičnom tragedijom. U sudskim dokumentima vezanim za razvod, Medsen je naveo da su se on i DeAna razdvojili ubrzo nakon što je njihov 26-godišnji sin izvršio samoubistvo 25. januara 2022. godine.

Optužbe i porodična drama

Par se venčao u aprilu 1996. godine. Tokom brakorazvodne parnice, Majkl je izneo niz ozbiljnih optužbi na račun supruge. Ipak, i sam je bio optužen za porodično nasilje, prenosi People.

„Majkl se bori sa ličnim problemima. Deca i ja pružamo mu podršku koliko god možemo. Molimo za privatnost u ovom trenutku“, izjavila je De Ana Medsen za THR tada. Međutim, prema navodima TMZ-a, protiv Medsena nikada nisu podignute optužnice zbog nedostatka dokaza.

