Radio je najgore poslove na svetu, cimerisao sa poznatim kolegom, pušio samo na snimanju filma: Ovo su stvari koje malo ko zna o Džinu Hekmanu

Glumac Džim Hekman pronađen je mrtav sa svojom suprugom i psom.

Legendarni glumac Džin Hekman pronađen je mrtav u svojoj kući u Novom Meksiku zajedno sa svojom suprugom Betsi Arakavom i njihovim psom, saopštila je policija u Santa Feu i istakla da je istraga još uvek u toku.

Džin Hekman bio je jedna je od onih holivudskih legendi koja izgleda veća od života. I iako se povukao iz glume 2004. godine, Hekman je ostao zauzet kao romanopisac, napisavši nekoliko knjiga. U intervjuu iz 2009. godine otkrio je da je stres test bio odlučujući faktor u njegovom penzionisanju, jer su ga lekari upozorili da njegovo srce više nije moglo da izdrži pritisak filmske karijere.

Uprkos tome što je nakratko razmišljao o povratku glumi 2011. godine, ostao je u potpunosti u penziji, dajući svoj glas samo u nekoliko dokumentarnih filmova. Iako ga većina ljudi poznaje po njegovim kultnim ulogama u filmovima "The French Connection" i "Unforgiven", evo šest stvari koje možda niste znali o legendarnom Džinu Hekmanu, uključujući njegove skromne početke.

Pao je iz škole glume

Dok je pohađao "Playhouse" u Pasadeni, on i njegov drug iz razreda Dastin Hofman bili su okarakterisani kao oni koji su imali "najmanje verovatnoće da će uspeti". Nakon što je ispao iz programa, Hekman se preselio u Njujork kako bi ostvario svoj san. Radio je čudne poslove, uključujući i posao portira kod Hauarda Džonsona na Tajms skveru. Jednog dana, prošla je učiteljica glume iz Pasadene "Playhouse"-a, prepoznala ga i samozadovoljno mu rekla da je bio u pravu... Hekman nikada ne bi bio ništa. Ta učiteljica nije znala da je Hekman bio spreman da dokaže da veoma, veoma greši.

Bio je prijatelj sa Dikom Van Dajkom u srednjoj školi

Možda ne mislite o Danvilu, Ilinois, kao o rodnom mestu nekih od najpoznatijih zvezda u Holivudu, ali srednja škola "Danvill" bila je dom zvezda kao što su Hekman i Dik Van Dajk. Van Dajkovi najbolji prijatelji bili su Bob Voker, Džeri C. Rajt, Harold Braun i Bob Hekman. Povremeno bi u ekipu puštali Bobovog malog rođaka Džina da se druži sa njima, za koji se, naravno, ispostavilo da je talentovani Džin Hekmen.

On i Dastin Hofman su bili cimeri

Pre nego što su postali poznata imena, Hekman i Hofman su bili samo dva glumca koji su se borili da se izbore za Njujork. Obojica su napustili "Playhouse" u Pasadeni i žurili su da dobiju uloge dok su radili sporedne poslove da bi plaćali kiriju. Hekman je radio kao šegrt u prodavnici gaziranih pića, seljač nameštaja i čak je provodio noći polirajući kožni nameštaj u Krajsler zgradi, posao koji je kasnije nazvao najgorim koji je ikada imao. Uprkos njihovoj dubokoj istoriji, bivši cimeri su konačno prvi put podelili ekran zajedno u filmu "Runaway Jury" 2003. godine

Film mu je promenio životKao i mnogi glumci njegove generacije, Hekman je bio pod dubokim uticajem Marlona Branda. Kao mladić, prisustvovao je projekciji "Tramvaja zvanog želja" (1951) i bio je potpuno opčinjen Brandovim nastupom. Ono što je Hekmana najviše fasciniralo je kako je pravi Brando izgledao. Hekman je tog dana napustio pozorište i rekao ocu da želi da bude glumac. Taj trenutak ga je postavio na put koji će na kraju dovesti do višedecenijske karijere u Holivudu, piše Remind magazin.

Imao omiljenu predstavu

Tokom godina, Hekman je igrao neke zaista nezaboravne likove, a njegove izvedbe su mu donele dva Oskara i široko priznanje. Ali ako pitate Hekmana koja mu je uloga najviše značila, on će vam reći da je to bilo u "Strašilu" (1973), filmu u kojem je glumio zajedno sa Al Paćinom. Film nije bio hit na blagajni, ali Hekman je rekao da mu je to lično omiljena predstava.

Pušio je na ekranu nakon što je prestao u stvarnom životu

Hekman je nekada bio pušač, ali je napustio tu naviku mnogo pre nego što je preuzeo ulogu prevaranta koji puši cigaretu za cigaretom u filmu "Heartbreakers" (2001). Pošto više nije pušio u stvarnom životu, produkcijski tim mu je obezbedio specijalne cigarete koje su proizvodile jak dim bez potrebe da ga udiše. Pušenje je takođe imalo tragičnu vezu sa Hekmanovom prošlošću, pošto je njegova majka Lidija umrla 1962. godine od povreda izazvanih požarom koji je izbio zbog njenog sopstvenog pušenja. Iako više nije mogao da toleriše prave cigarete, Hekmanova posvećenost autentičnosti u njegovim ulogama ostala je jaka.

Podsetimo, Džin Hekman 30. januara ove godine napunio je 95 godina. Na veliku žalost mnogih, nepunih mesec dana kasnije pronađen je mrtav u svojoj kući zajedno sa svojom ženom i psom. Policija i dalje istražuje uzrok.

Autor: M.K.