HLADNI FRONT PODELIO SRBIJU: Dok u jednom delu zemlje pljušti, u drugom sunce i 22 stepena - Uskoro DRASTIČAN PAD temperature

Pogoršanje vremena zahvatilo je Srbiju. U ovom času hladni front premešta se preko Srbije. On severu i zapadu Srbije donosi kišu i jak severozapadni vetar, a i zahladnelo je u odnosu na jutro, pa je u Loznici jesenjih 11 stepeni.

Širom Vojvodine, severne i zapadne Srbije, temperature se kreću od 10 do 14 stepeni.

Hladni front stigao je i do Beograda, a temperatura sa 20 stepeni koliko je mereno pre podne, opala je na trenutnih 14 stepeni. U nastavku poslepodneva prolazna kiša padaće i u Beogradu, povremeno i sa pljuskovima.

Istovremeno, ispred hladnog fronta struji i dalje topla vazdušna masa sa Mediterana, pa su temperature u južnim, centralnim i istočnim delovima Srbije i do 20 stepeni, a najtopliji je Dimitrovgrad sa 22 stepena.

Sjenica meri 14, Zlatibor 12, a Kopaonik 8 stepeni.

Hladni front u ovom času stigao je do centralne Srbije i prelazi preko Šumadije, a do kraja dana stići će i do juga i istoka Srbije.

U Srbiji do kraja dana i tokom večeri oblačno sa kišom i pljuskovima, a ponegde se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom.

Duvaće jak severozapadni vetar, koji će prolazno biti i veoma jak.

Temperatura će se kretati od 12 stepeni na severozapadu Srbije do 24 na jugoistoku. Po prodoru hladnog fronta temperatura će i na jugu i istoku Srbije biti u osetnijem padu.

U toku večeri na severu Srbije i u Beogradu se očekuje razvedravanje, dok će na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje padati kiša, a na najvišim planinama i sneg.

Na severu Srbije u utorak vedro, ujutro uz prizemni mraz. U ostalim predelima Srbije pre podne oblačno, na jugu i jugoistoku sa kišom, posle podne razvedravanje.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije jak.

Jutarnja temperatura od 2 na severu do 10 stepeni na jugu i istoku Srbije, maksimalna dnevna od 13 do 17 stepeni, u Beogradu do 15.

Od srede do petka stabilno i vedro.

Novo pogoršanje vremena očekuje se za vikend.

Autor: Iva Besarabić