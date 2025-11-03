AKTUELNO

Društvo

Srbijavoz: Postepeno uspostavljanje saobraćaja vozova, normalizacija od sutra

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Kompanija „Srbijavoz“ a.d. saopštila je da je večeras od 19 časova počela da postepeno uspostavlja redovan saobraćaj vozova za prevoz putnika.

Kako se navodi, zbog tehničko–tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova, pa je putnicima preporučeno da se o polascima i dolascima informišu putem Kol centra (011/360 28 99) ili na zvaničnom sajtu srbijavoz.rs/informacije.

Iz kompanije dodaju da će međunarodni večernji vozovi na relaciji Zemun – Bar – Zemun, 3. i 4. novembra, saobraćati na celom prevoznom putu, dok se potpuna normalizacija saobraćaja očekuje 4. novembra.

Podsetimo, u petak je „Srbijavoz“ saopštio da je zbog anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama bio prinuđen da obustavi saobraćaj svih vozova za prevoz putnika.

„Prinuđeni smo da privremeno obustavimo saobraćaj svih vozova u cilju zaštite života putnika i posada vozova“, naveli su tada iz kompanije.

Nadležni organi i dalje rade na rasvetljavanju slučaja anonimne dojave, dok se železnički saobraćaj postepeno vraća u redovan režim.

Autor: Dalibor Stankov

#Bar

#Beograd

#Saobraćaj

#Srbijavoz

#Zemun

#eksplozivna dojava

#normalizacija

#vozovi

POVEZANE VESTI

Društvo

VOZOVI POČELI DA SAOBRAĆAJU Oglasio se 'Srbijavoz': Ovako možete da povratite novac koji ste dali za kartu

Društvo

OGLASIO SE SRBIJAVOZ! Zbog dojave o bombama obustavljen saobraćaj svih putničkih vozova!

Društvo

SRBIJAVOZ: Danas od 15 potpuna normalizacija železničkog prevoza, putnici koji nisu iskoristili kupljene karte, imaju pravo na refundaciju

Društvo

OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ SVIH VOZOVA! Oglasio se 'Srbijavoz': Dobili anonimnu dojavu o bombi

Društvo

Zvanično: Od 8. oktobra voz iz Beograda do Subotice za manje od 2 sata!

Beograd

NOVE CENE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA OD SEPTEMBRA: Uvodi se i novi sistem naplate, a jednu stvar morate da znate!