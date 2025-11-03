Srbijavoz: Postepeno uspostavljanje saobraćaja vozova, normalizacija od sutra

Kompanija „Srbijavoz“ a.d. saopštila je da je večeras od 19 časova počela da postepeno uspostavlja redovan saobraćaj vozova za prevoz putnika.

Kako se navodi, zbog tehničko–tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova, pa je putnicima preporučeno da se o polascima i dolascima informišu putem Kol centra (011/360 28 99) ili na zvaničnom sajtu srbijavoz.rs/informacije.

Iz kompanije dodaju da će međunarodni večernji vozovi na relaciji Zemun – Bar – Zemun, 3. i 4. novembra, saobraćati na celom prevoznom putu, dok se potpuna normalizacija saobraćaja očekuje 4. novembra.

Podsetimo, u petak je „Srbijavoz“ saopštio da je zbog anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama bio prinuđen da obustavi saobraćaj svih vozova za prevoz putnika.

„Prinuđeni smo da privremeno obustavimo saobraćaj svih vozova u cilju zaštite života putnika i posada vozova“, naveli su tada iz kompanije.

Nadležni organi i dalje rade na rasvetljavanju slučaja anonimne dojave, dok se železnički saobraćaj postepeno vraća u redovan režim.

Autor: Dalibor Stankov