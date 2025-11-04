Oglasili se stručnjaci – evo koliko je u Srbiji zaista zavisnika od igara na sreću

Ovu brojku niko nije mogao da pogodi.

Za razliku od mnogih nagađanja, podaci relevantni zdravstvenih institucija u Srbiji pokazuju da se broj lica koje se godišnje obrati za pomoć zbog bolesti zavisnosti odigara na sreću kreće između između 170 do 220 osoba.

Na godišnjem nivou, reč je o brojki od oko 1.150 osoba a od čega najveći broj činemuškaraci - 80% svih lica koja se jave na lečenje. Kada se ova brojka uporedi sačitavom punoletnom populacijom Srbije, dobijemo udeo od 0.02%, što je višestrukomanje od evropskog proseka od oko 1.5% stanovništva.

Nelegalna kripto-kazina i kladionice, a ne legalni priređivači, generišu slučajevemaloletničkog kockanja

Istraživanje organizacije ''Solidarnost za decu'' na uzorku od 1.100 ispitanika predstavljajoš jedno nedavno organizovano relevantno ispitivanje na ovu relevantnu društvenutemu. Ono je pokazalo da tek 0,6% maloletnika imalo ili je ima priliku da učestvuje uigrama na sreću.

Tema ovog istraživanja bilo je učestvovanje maloletnika (od 13 do 17 godina) u igramana sreću. Prikupljanje podataka je vršeno intervjuisanjem dece i njihovih roditeljatelefonskim putem, uz odobrenje roditelja i punu zaštitu identiteta ispitanika, s obziromna to da je reč o najosetljivijem delu populacije.

„Postojao je višegodišnji, gotovo neometani, rast neregulisanih i nelegalnih platformi,naročito kriptokazina i kriptokladionica. Takvi nelicencirani sajtovi u potpunostifunkcionišu mimo zakona, predstavljaju realan izvor rizika i generator novih slučajevazavisnosti, posebno među mladima“, ukazuju iz Udruženja „Solidarnost za decu“.

Imajući u vidu nove zakonske odredbe koje propisuju da je za online klađenje zakonompropisan i jasno uspostavljen sistem registracije i verifikacije igrača dolazimo dozaključka da se legalni priređivači pridržavaju ne samo zakonskih obaveza, već ivisokih, samonametnutih standarda zaštite igrača – samoisključenje, testiranje na ranesimptome pojave bolesti zavisnosti itd.

Najviši standardi kompanija članica UPIS

Udruženje priređivača igara na sreću Srbije (UPIS) i projekat prevencije "Moguće jeprekinuti" ne samo da je primer najbolje prakse u ovoj oblasti, već je postao i zakonskaobaveza za sve priređivače, što je doprinelo podizanju svesti o rizicima od bolestizavisnosti od igara na sreću.

Dodajmo tome i višedecenijsku praksu kompanija članica o nultoj toleranciji za ikakavkontakt i ulaz maloltenih lica u objekte u kojima se priređuju igre na sreću, kao iinformativno – edukativni materijali koji se u istim nalaze.

Autor: Jovana Nerić