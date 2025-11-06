Bez čekanja do mamografije! Preventivni pregledi za zaposlene u Skupštini grada Kragujevca

U prostorijama Skupštine grada Kragujevca danas je organizovana akcija preventivnih pregleda za zaposlene, u saradnji sa ekipom Doma zdravlja Kragujevac. Cilj ove aktivnosti je podizanje svesti o značaju redovnih zdravstvenih kontrola i ranog otkrivanja bolesti, kao i promocija zdravih stilova života.

Zaposleni su imali priliku da besplatno provere nivo šećera u krvi i krvni pritisak, a poseban akcenat stavljen je na prevenciju i rano otkrivanje raka dojke. Za žene je organizovana edukacija o samopregledu dojki, tokom koje su medicinski radnici na edukativnoj lutki prikazali pravilne tehnike pregleda i objasnili kako se mogu uočiti rane promene na dojkama.

Ovakva edukacija ima za cilj da osnaži žene da preuzmu aktivnu ulogu u očuvanju svog zdravlja, jer rano otkrivanje promena značajno povećava šanse za uspešno lečenje.

Pored edukacije, Dom zdravlja Kragujevac je omogućio i zakazivanje bez ćekanja na mamografske pregleda za sve zainteresovane žene. Mamografija je metoda za rano otkrivanje raka dojke, od izuzetnog je značaja u borbi protiv ove opake bolesti.

Naš cilj je da građani postanu svesni važnosti preventivnih pregleda. Briga o zdravlju ne treba da čeka simptome – redovna kontrola je ključ očuvanja života, poručili su iz Doma zdravlja Kragujevac.

Grad Kragujevac, u saradnji sa Domom zdravlja Kragujevac, nastaviće da podržava ovakve aktivnosti koje doprinose unapređenju zdravlja građana i jačanju svesti o značaju prevencije i promocije zdravih stilova života.