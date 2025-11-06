AKTUELNO

Haos na granici: Teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju i do 7 sati

Izvor: Tanjug, Foto: Uprava Carina ||

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na putničkim terminalima (PMV) na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, dok teretnjaci na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije zadržavaju se do sedam sati, navodi se u saopštenju AMSS.

Na graničnom prelazu Batrovci, teretna vozila čekaju do 420 minuta, na Sremskoj Rači do 120 minuta, Horgošu 180 minuta i Kelebiji 360 minuta.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je su svi putni pravci prohodni i da na njima nema snega.

