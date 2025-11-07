AKTUELNO

Slavimo velike mučenike: Na današnji dan se treba moliti za spasenje duše

Foto: Pixabay.com

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Svete mučenike Markijana i Martirija.

Markijan i Martirije živeli su za vreme vladavine cara Konstancija II. Markijan je bio pravoslavni sveštenik, a Martirije ipođakon pri Sabornoj crkvi u Cargradu.

Kada je umro car Konstantin velika jeres Arijeva, koja dotle bila prigušena, ponovo se pokrenula. Na carevom dvoru nalazila su se dvojica jeretika, Jevsevije i Filip, obojica vatreni Arijanci. Pod njihovim uticajem patrijarh Pavle zbačen je s prestola i proteran u Jermeniju, a presto patrijarga zauzeo je zločestivi Makedonije.

Markijan i Martirije svedoci proterivanja vernika opominjali su na opasnosti od Arijevog mučenja. Arijanci su pokušali najpre da ih potplate, no kada su to odlili s prezirom, osudiše ih na smrt. Kada ih izvedoše na gubilište, oni uzdigoše ruke i pomoliše se Bogu zahvaljujući mu se.

Veruje da se na današnji dan treba moliti za spasenje duše.

Autor: A.A.

