VOZAČI JEDNU STVAR NE PROVERAVAJU NA GUMAMA TOKOM ZIME! Evo zašto je važna kontrola

Dolaskom hladnijih dana, gume na automobilu postaju tiši, ali izuzetno važan saveznik na putu. Kako temperature padaju, tako pada i pritisak u gumama - i to mnogo više nego što većina vozača misli.

Zima i jesen donose hladan vazduh koji „izvlači“ pritisak iz guma, pa ih je tada potrebno češće proveravati i dopunjavati.

Iako mnogi i dalje veruju da su mekše, manje naduvane gume bolje za sneg jer „imaju veći kontakt sa putem“, to je mit koji može biti opasan. Takva taktika funkcioniše možda u pesku, ali ne i na zaleđenom asfaltu. Stručnjaci upozoravaju – vožnja sa preniskim pritiskom drastično povećava rizik od proklizavanja i nesreće.

Prema podacima američke Nacionalne administracije za bezbednost saobraćaja, nedovoljno naduvane gume značajno povećavaju verovatnoću gubitka kontrole i sudara. Samo pravilno naduvane gume obezbeđuju stabilnost, optimalan kontakt sa putem, manju potrošnju goriva i duži vek trajanja.

Za većinu automobila, idealan pritisak je između 2 i 2,4 bara, a tačne vrednosti možete naći na nalepnici unutar vrata vozača ili na poklopcu rezervoara. Ove brojke važe tokom cele godine – nema posebnih „zimskih“ i „letnjih“ pritisaka.

Ali ima jedna kvaka: temperatura direktno utiče na pritisak. Na svakih 10 stepeni pada, gume izgube oko 0,06 bara. Zato nije retkost da vozače koji duže ne voze tokom zime dočekaju delimično izduvane gume.

Ako automobil ima sistem za praćenje pritiska (TPMS), upozoriće vas na pad veći od 25%. Ako nema – proverite sami, ali samo kad je vozilo hladno, jer se pritisak privremeno poveća tokom vožnje.

Takođe, ne zaboravite da su prednje gume obično naduvane oko 0,2 bara više zbog težine motora.

Kako pravilno izmeriti pritisak?

Uzmite manometar, brzo i čvrsto pritisnite na ventil gume, i ako je rezultat niži od preporučenog – dopunite kompresorom. Proveravajte najmanje jednom mesečno! Kod savremenih guma sa niskim profilom, gubitak pritiska često se ne vidi golim okom.

Upozoravajući znaci

Ako volan vibrira, vozilo vuče u stranu ili treba duže da zakoči – pritisak je verovatno prenizak. To ne utiče samo na bezbednost, već i na potrošnju goriva i habanje pneumatika.

Na kraju – pravilno naduvane gume su možda sitnica, ali su jedna od najefikasnijih i najjeftinijih zimskih mera bezbednosti.

Redovna provera pritiska znači mirniju vožnju, manju potrošnju i sigurnije putovanje po snegu i ledu.

Autor: A.A.