Ministarstvo prosvete se oglasilo o pokriću 50 odsto školarine studentima

Ministarstvo prosvete saopštilo je da je danas nastavilo isplatu sredstava samofinansirajućim studentima za pokriće 50 odsto troškova ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini, na osnovu podataka koje je dobilo od visokoškolskih ustanova.

U saopštenju je navedeno da je danas izvršena isplata za 4.373 studenta, dok je zaključno sa 30. oktobrom 31 visokoškolska ustanova dostavila neophodne podatke za isplatu pokrića 50 odsto plaćene školarine.

"Ministarstvo prosvete podseća studente da, ukoliko ispunjavaju uslove za povraćaj sredstava za školarine, obavezno otvore studentsku karticu ukoliko već nisu, jer se isključivo putem nje vrši isplata sredstava. Prijave za studentsku karticu vrše se putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/. Sredstva se isplaćuju studentima na osnovu podataka koje Ministarstvu dostavljaju visokoškolske ustanove", naveli su iz Ministarstva.



Dodaju da će idućeg petka, 14. novembra, biti isplaćena sredstva za samofinansirajuće studente, za koje su do četvrtka, 6. novembra, visokoškolske ustanove dostavile podatke.

"Za isplatu povraćaja sredstava studentima za 50 odsto plaćenih školarina danas je uplaćeno ukupno 182.062.323 dinara, dok je za ove namene opredeljeno ukupno šest milijardi dinara u budžetu Ministarstva prosvete", ističe se u saopštenju.

Podsećaju da Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.

