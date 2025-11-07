BORBA ZA ŽIVOT: Jeleni hitno treba pomoć za lečenje u inostranstvu! SRBIJO, VREME JE DA SE UDRUŽIMO!

U oktobru 2025. godine Jelena je primljena na Kliniku za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu zbog problema u hodu, smanjene komunikacije, pasivnosti i vrtoglavica koje su joj se javljale tokom prethodna dva meseca. Nakon niza detaljnih pregleda, biopsija je potvrdila najteži mogući ishod – zloćudni tumor mozga koji prelazi njegove granice (C71.8 Neoplasma malignum cerebri, limited transiens).

Nalaz pokazuje da je reč o difuznom visokogradusnom gliomu pedijatrijskog tipa (Pediatric-type diffuse high-grade glioma, NOS), retkoj i agresivnoj formi tumora koja zahteva hitno i kompleksno lečenje u specijalizovanim centrima van zemlje.

Da bi Jelena što pre započela terapiju u inostranstvu, potrebna su značajna sredstva za specijalističke preglede, laboratorijske analize, terapije, kao i za putne troškove i smeštaj tokom lečenja.

Fondacija apeluje na sve ljude dobre volje da se uključe u akciju prikupljanja pomoći. Svaka donacija, bez obzira na iznos, korak je bliže Jeleninom ozdravljenju i prilika da zajedno pomognemo mladoj ženi u njenoj najvažnijoj životnoj borbi.

Autor: D.Bošković