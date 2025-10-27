Čedomorka iz Novog Sada hitno prebačena za Beograd! Evo gde se nalazi

M. K. (39) koja se sumnjiči za smrt svog novorođenčeta, određen je pritvor i ona je iz Univerzitetskog Kliničkog centra Vojvodine prebačena u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu, piše Dnevnik.

Ona, prema nezvaničnim informacijama, nije sposobna da daje iskaz.

Podsetimo, beživotno telo novorođenčeta, pronađeno je prošlog ponedeljka, u jutarnjim satima, na travi ispred zgrade u Bulevaru cara Lazara 48 u Novom Sadu, a potom, nekoliko desetina metara dalje, iza ugla u zgradi u Lovćenskoj 9, stanari su prijavili da se na četvrtom spratu nazi ženska osoba u nesvesnom stanju.

Sumnja se da je M. K., u noći između nedelje i ponedeljka, neposredno posle porođaja, bacila novorođenče na travnjak, usled čega je ono preminulo. Osumnjičena je, u pratnji policije, prevezena u Kliničkom centru Vojvodine.

Prema preliminarnim rezultatima obdukcije, a prema saznanjima „Dnevniak“, novorođenče je umrlo usled hipotermije, ali i zbog toga što je ostavljeno u travi. To jutro je bilo hladno, i u takvom stanju, nije moglo dugo da preživi.

Okolnosti ove tragedije i dalje nisu poznate. Nepoznato je kako je M. K. ušla u višespratnicu na Bulevaru cara Lazara 48 i tu se porodila, a da niko od stanara ništa nije ni čuo ni primetio.

Autor: S.M.