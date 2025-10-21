AKTUELNO

MAJKA OSUMNJIČENA ZA UBISTVO TEK ROĐENE BEBE I DALJE U BOLNICI: Sve vreme je na oku policije, lekari su stabilizovali njeno zdravstveno stanje!

M.K. (39) iz Novog Sada, koja se sumnjiči da je nakon porođaja usmrtila svoju bebu, i dalje se nalazi na lečenju u Kliničkom centru Vojvodine.

Kako su za naš portal potvrdili iz te ustanove, pacijentkinja je stabilnog zdravstvenog stanja i prima svu neophodnu terapiju.

- Obavljen je niz bolničko-konsultativnih pregleda lekara više specijalnosti. Nakon potpune stabilizacije opšteg stanja i kada se steknu medicinski uslovi, pacijentkinja će biti otpuštena iz bolnice - naveli su iz UKCV-a.

Podsetimo, M.K. je nakon što je policija intervenisala na mestu zločina, uhapšena i u pratnji policije prevezena u UKC Vojvodine.

Prema saznanjima iz istrage, u bolnicu ju je dovela ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, uz policijsku pratnju, zbog komplikacija koje su nastupile nakon porođaja obavljenog van zdravstvene ustanove.

- M. K. je osumnjičena za krivično delo ubistvo i kada njeno zdravstveno stanje to dozvoli biće prebačena u pritvor. Sumnja se da je ona posle porođaja bacila novorođenče, koje je preminulo usled povreda glave - kaže nađ izvor i podseća da su žitelji novosadskog Bulevara cara Lazara juče oko sedam sati ujutru pronašli mrtvu bebu na travnatoj površini i o tome odmah obavestili Hitnu pomoć i policiju.

- Nedaleko odatle, u hodniku jedne zgrade pronađena je žena krvave odeće. Ispostavilo se da se ona tek porodila. Istraga jezivog čedomorstva je u toku - kaže naš izvor.

Autor: A.A.

