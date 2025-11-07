LEDENI TALAS STIGAO U SRBIJU: Ovaj deo naše zemlje potpuno prekriven SNEGOM - Temperature u minusu (FOTO)

Od jutros sneg je ponovo počeo da veje na Kopaoniku, a to mesto je, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), bilo najhladnije u Srbiji, sa jutarnjom temperaturom od minus tri stepena.

Na Instagram stranici "Infokop" osvanuo je video snimak koji je vrlo brzo privukao pažnju, a na kome se jasno vidi kako sneg u velikim količinama prekriva Kopaonik.

Na Kopaoniku ni jutros nije bilo drugačije - sneg je od ranih sati neprestano prekrivao planinu.

RHMZ takođe je najavio sneg na visokim planinama, koji će se u većim količinama javiti na jugoistoku i istoku zemlje.

Autor: Iva Besarabić