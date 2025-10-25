SRBIJU KROZ PAR DANA OČEKUJE POTOP! Oglasio se RHMZ sa najnovijim upozorenjem - Ovaj deo naše zemlje prvi na udaru KIŠE

Prema izveštajima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas će tokom većeg dela dana vreme biti sunčano na severu, a u ostalim delovima zemlje promenjivo oblačno uz kišu.
Duvaće vetar slab i umeren, tokom poslepodneva na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni.
Prognozirane jutarnje temperature kretaće se od 4 do 8 stepeni Celzijusove skale, a najviše dnevne od 15 do 19.
Uveče i tokom noći dolazi do naoblačenja sa kišom i lokalnim pljuskovima u svim predelima, navodi RHMZ.
Veća količina padavina očekuje se u nedelju posle podne, uveče, tokom noći u jutarnjim satima u ponedeljak na jugu i jugozapadu.
U većini mesta pašće od 20 do 40, a negde i preko 60 mililitara kiše!
Početak naredne sedmice donosi oblačno i hladnije vreme, a suvo ostaje samo na severu Vojvodine.
Tek od srede vreme će se stabilizovati i doći do porasta temperature uz duže sunčane intervale.
Autor: Iva Besarabić