SRBIJU KROZ PAR DANA OČEKUJE POTOP! Oglasio se RHMZ sa najnovijim upozorenjem - Ovaj deo naše zemlje prvi na udaru KIŠE

Prema izveštajima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas će tokom većeg dela dana vreme biti sunčano na severu, a u ostalim delovima zemlje promenjivo oblačno uz kišu.

Duvaće vetar slab i umeren, tokom poslepodneva na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni.

Prognozirane jutarnje temperature kretaće se od 4 do 8 stepeni Celzijusove skale, a najviše dnevne od 15 do 19.

Uveče i tokom noći dolazi do naoblačenja sa kišom i lokalnim pljuskovima u svim predelima, navodi RHMZ.

Veća količina padavina očekuje se u nedelju posle podne, uveče, tokom noći u jutarnjim satima u ponedeljak na jugu i jugozapadu.

U većini mesta pašće od 20 do 40, a negde i preko 60 mililitara kiše!

Početak naredne sedmice donosi oblačno i hladnije vreme, a suvo ostaje samo na severu Vojvodine.

Tek od srede vreme će se stabilizovati i doći do porasta temperature uz duže sunčane intervale.

Autor: Iva Besarabić