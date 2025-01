Ovo vam se neće svideti: LEDENI DANI TRAJAĆE SVE DO JOVANJDANA! Na ova 2 mesta u Srbiji izmereno -10, samo tri grada nisu u minusu

Na severu i u centralnoj Srbiji danas će biti pretežno sunčano ali hladno vreme, a u ostalim predelima oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru slab i umeren mraz. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus sedam do minus dva, a najviša dnevna od nule do četiri.

Zubato sunce

U Beogradu će biti pretežno sunčano, ali hladno vreme. Najniža temperatura biće od minus šest do minus tri, a najviša dnevna oko jednog stepena.

Na području Beograda, u pojedinim delovima Srema i južnog Banata magla uz smanjenu vidljivost od 200 do 500 m.

Vreme narednih dana

Do kraja druge dekade januara suvo:

* ujutru slab i umeren mraz, od -8 do -1

* najviša temperatura do petka od -1 do 3, u Negotinskoj krajini do 7, od subote u porastu

* u sredu umereno oblačno

* zatim pretežno sunčano, osim u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama gde se očekuje magla koja će se ponegde zadržavati i duže tokom dana.

AMSS: Zimski uslovi vožnje, upozorenje na moguć led na prevojima i mostovima

Auto moto savez Srbije (AMSS) poziva vozače da budu oprezni i da voze na većem odstojanju, posebno na prevojima i mostovima gde se brzo stvara ledeni sloj.Magla na pojedinim deonicama smanjuje vidljivosti, ali i stvara vlažne kolovoze koji se zbog mraza lako zalede, naveo je jutros AMSS.

Vlažnih kolovoza i snega do pet centimetara ima na deonicama Vladičin Han - Surdulica - državnagranica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci); Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona1; Vlasinsko Jezero - granica Srbije i Bugarske Ribarci) i Sveta Petka - Trgovište. Snega u mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara ima na teritoriji Valjeva i Vranja.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama.

Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu na prelazu Batrovci čekaju dva sata, a na Kelebiji jedan sat.

Temperature jutros u 8 sati

Autor: Marija Radić