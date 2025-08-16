I DANAS VEOMA VRUĆE, A ZATIM SLEDI PREOKRET! RHMZ najavio pljuskove sa grmljavinom, temperatura pada ovog datuma

Prema izveštajima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, vreme će i danas biti veoma toplo, uz maksimalne temperature od 34 do 38 u većem delu zemlje.

U drugom delu dana, očekuje se lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima, gde postoji mogućnost za kratkotrajne pljuskove na lokalnom nivou.

Već sutra i početkom naredne sedmice očekuje se postepen pad temperature, pa će u većini mesta biti od 28 do 32 stepena Celzijusove skale.

Biometeorološka prognoza za danas savetuje opreznost hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama, dok se na astmatičare, cerebrovaskularne i srčane bolesnike posebno apeluje na oprez, zbog mogućih reakcija u vidu glavobolje, razdražljivosti i bolova u kostima i zglobovima.

U nedelju pre podne na jugozapadu i severu, u drugom delu dana i u ostalim predelima mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će u ponedeljak na snazi biti samo u istočnim, centralnim i južnim predelima Srbije, navodi se na sajtu RHMZ-a.

Sunce se ponovo vraća od utorka i u Srbiji se zadržava sve do četvrtka, kada se na severu Srbije očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom, što će se u petak proširiti i na druge delove zemlje.

