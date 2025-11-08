Ne izlazite bez kišobrana: Evo šta nas čeka do večeras!

AKTUELNO

U Srbiji danas pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom i vetrom koji povremeno dostiže jake udare u donjem Podunavlju i planinskim predelima.

Tokom večeri očekuje se slabljenje vetra i njegovo skretanje na zapadni i jugozapadni pravac.

Temperature se kreću od 3 do 14 stepeni, a padavine će postepeno prestajati u večernjim časovima.

U Beogradu slično – oblačno, povremeno sa kišom, vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, uveče u slabljenju. Temperatura bez većih oscilacija: od 8 do 10 stepeni.

Prognoza za naredne dane donosi pretežno oblačno vreme u nedelju i ponedeljak, uz povremenu kišu. U utorak delimično razvedravanje, dok se od srede očekuje suvo vreme sa sunčanim intervalima i blagim porastom temperature.

