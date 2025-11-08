AKTUELNO

Magla preti vozačima: AMSS upozorava na opasne deonice – evo gde je najkritičnije!

Vozače širom Srbije danas očekuje promenljiv, ali povremeno pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim putnim pravcima. AMSS apeluje na dodatni oprez, jer magla na početku i kraju dana značajno otežava vidljivost.

Zbog klizavog kolovoza, savetuje se smanjenje brzine i držanje bezbednog odstojanja. "Budite strpljivi i vozite oprezno", poručuju iz AMSS-a, uz napomenu da su ovih dana češći vanredni prekidi i zastoji, naročito na deonicama gde su u toku radovi i gde je saobraćaj privremeno izmenjen.

Na naplatnim rampama na auto-putevima nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, ni na putničkim terminalima graničnih prelaza nema čekanja.

Međutim, na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije, vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju do 180 minuta. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

