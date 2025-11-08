Lončar: Povratak medicinara iz dijaspore je najbolja potvrda napretka našeg zdravstva!

Sve više zdravstvenih radnika odlučuje da se iz dijaspore vrati u Srbiju i nastavi karijeru u domaćim ustanovama.

Zahvaljujući Kancelariji za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja, u poslednjih godinu dana u zemlju se vratilo blizu 200 lekara, medicinskih sestara i tehničara iz najrazvijenijih država Evrope i sveta.

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar danas se sastao sa još jednom grupom povratnika, uručivši im ugovore o radu. Tom prilikom istakao je da ga posebno raduje što se u Srbiju vraćaju čitave porodice, i to iz zemalja sa najnaprednijim zdravstvenim sistemima.

„Nema veće radosti kada vidimo da se naši medicinari sa porodicama vraćaju u Srbiju. To je potvrda napretka našeg zdravstva“, rekao je Lončar, dodajući da će se nastaviti ulaganja u opremu, ustanove i kadrove.

Među povratnicima su i Strahinja Mičetić iz Nemačke (Zavod za urgentnu medicinu Kragujevac), Tatjana Gavrilović iz Saudijske Arabije (KC Niš), Ana Savić iz Norveške (ZC Prokuplje), kao i Aleksa Marković i Radosav Stevanović iz Austrije i Slovenije (Ćuprija).

Farmaceutski tehničar Andrijana Mrkić, koja se vraća iz Malte, poručila je: „Ova prilika se ukazala i nisam htela da je propustim. Saradnja sa ministarstvom je bila savršena. Pozivam sve kolege da se vrate – u Srbiji je najlepše.“

Ministarstvo zdravlja poziva sve medicinske radnike iz dijaspore da se prijave i svoj profesionalni razvoj nastave u Srbiji, brinući o zdravlju svojih građana.

Autor: Dalibor Stankov