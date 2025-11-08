Prošlo 190 godina od kako su prvi đaci seli u njene klupe: Osnovna škola u Kladovu proslavila značajan jubilej

Svečanom akademijom u koncertnoj sali Doma kulture, uz intoniranje himne "Bože pravde", obeleženo je 190 godina postojanja OŠ "Vuk Karadžić" Kladovo.

Značajnom jubileju škole koja skoro dva veka svakom novom naraštaju pruža ono najdragocenije prisustvovali su pored učenika, učitelja, nastavnika i Saša Nikolić, predsednik opštine Kladovo sa saradnicima, Radovan Arežina, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, predstavnici Ministarstva prosvete Srđan Stanojević, rukovodilac Školske uprave Zaječar i prosvetni savetnik Predrag Radosavljević, Dragana Dumitrašković, predsednik aktiva direktora škola, Miodrag Savić, predsednik SO Kladovo, bivši učenici i penzionisani prosvetni radnici, kao i predstavnici javnih i privatnih preduzeća.

Gordana Jovanović, direktor OŠ "Vuk Karadžić" naglasila je da je škola na samom početku bila mala po prostoru, ali velika po ideji, dok danas stoji kao svedočanstvo trajanja, rada i ljubavi prema znanju i deci.

"Danas ne slavimo samo prošlost već i budućnost, jer se naša škola menja, raste i prilagođava novim vremenima. Škola neguje toplinu, prijateljstvo i ljudskost i to je ono što je čuvalo školu svih ovih 190 godina i čuvaće je u godinama koje dolaze. Učitelji i nastavnici bili su više od prenosilaca znanja, bili su vodiči, podrška, ponekad i drugi roditelji. Učenici su uključeni u brojne projekte, postižu zapažene rezultate, a mnogi su ostavili trag i širom sveta. Hvala svim nastavnicima koji su svojim radom gradili ugled škole, učenicima koji su svojim uspesima ispisali njenu istoriju, roditeljima, a posebnu zahvatnost dugujemo lokalnoj zajednici i svima koji podržavaju naš rad, jer bez zajedništva nema ni napretka", istakla je Jovanović.

Predsednik opštine Kladovo, Saša Nikolić, rekao je da "ovaj dan pruža priliku da se osvrnemo na sve što smo postigli zajedno, ali i zahvalimo svima koji doprinose razvoju i obrazovanju naše dece" i dodao "jubilej od 190 godina postojanja je simbol tradicije, znanja, zajedništva i posvećenosti obrazovanju".

"Ulaganjem u obrazovne institucije ulažemo u mlade ljude koji su najvrednija budućnost naše opštine. Pred nama su novi izazovi ali i nove prilike. Lokalna samouprava čini sve da Osnovna škola "Vuk Karadžić" Kladovo bude i dalje prijatno i bezbedno mesto za našu decu. Škola i fiskulturne sale su rekonstruisane i moderno opremljene, đaci prvaci dobijaju besplatne udžbenike, postavljena je nova ograda oko školskog dvorišta kako bi se osigurala bezbednost dece, a u planu je postavljanje tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja. Škola će nastaviti da bude izvor znanja za sve buduće generacije a naša odgovornost je da zajedno, kroz poštovanje i razumevanje nastavimo da gradimo mostove između različitih generacija, institucija i ideja.

Neka dan škole bude podstrek svima nama da zajedno radimo na jačanju obrazovnog sistema, da investiramo u škole i da svako dete ima priliku za kvalitetno obrazovanje. Ujedinjeni možemo stvoriti još svetliju budućnost za našu decu“, rekao je Saša Nikolić, predsednik opštine Kladovo.

Uz prigodan kulturno-umetnički program u kojem je učestvovali đaci jedine gradske škole i učenici OMŠ "Konstantin Babić", prisutnima su se obratili i čestitali značajan jubilej penzionisani prosvetni radnici koji su čitav radni vek proveli u ovoj obrazovnoj ustanovi Draginja Simić i Krsta Đorđević, kao i bivši đaci putem video poruka iz inostranstva i naše zemlje.

Autor: S.M.